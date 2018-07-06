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​Фан-зона для футбольных болельщиков в Сургуте. Как это будет?

Советник главы города Александр Оверчук рассказал подробности о предстоящем мероприятии

Фото chitaitext.ru
Фото chitaitext.ru

Администрация Сургута организует в городе фан-зону для футбольных болельщиков. На площади перед театром СурГУ будут установлен большой экран, на котором будет транслироваться матч Чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

Многие сургутяне задались резонным вопросом – почему решение организовать фан-зону приняли именно сейчас, когда чемпионат уже подходит к концу.

«Выход России в 1\4 финала Чемпионата мира по футбол – это большое достижение для нашей страны. Именно оно повлияло на наше решение создать такую площадку», – ответил на вопрос советник главы города Александр Оверчук.

Также он рассказал, что помимо трансляции будет организована развлекательная программа.

«В субботу, 7 июля, на специальном экране будет показан матч с игрой сборной России. На данном этапе обсуждается вопрос о трансляции следующих матчей, но решение по этому поводу будет принято позже, – пояснил Оверчук. – На территории будут продаваться прохладительные напитки. Кроме того, для горожан будет организована специальная культурно-развлекательная программа, начало которой запланировано на девять вечера. Специально подготовленные ведущие организуют викторины, конкурсы и многое другое».

Вход на территорию будет свободным, но есть несколько правил: категорически запрещается алкоголь и не рекомендуется приносить собственную еду.


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Сегодня в 13:21, просмотров: 340, комментариев: 3


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 14:57
Футбол - без пива, это как секс в одного ...
Вольдемар альберт леонов
не нравится
Сегодня в 15:38
Свинину то есть можно или только барашку?
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 15:44
Футбольная фан-зона без пива))))))))))))) Парадокс! Осталось мяч квадратиками закрыть, чтобы чувства фанатов хоккея не оскорбить

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