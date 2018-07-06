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Скоро засияют купола

В апреле 2016 года на пустыре возле пересечения проспекта Мира — улицы Островского была забита первая свая в основание будущего Свято-Троицкого кафедрального собора, который станет самым большим храмом в Сургуте и единственным девятикупольным в России.

В самом начале строительства горожан уверили, что культовое сооружение будет готово в 2019 году. Начальник участка «Сибпромстрой № 9» Игорь Дьяченко уверен, что поставленные сроки будут соблюдены: «В этом году, я надеюсь, мы поставим главки. На текущий момент два этажа уже готовы к внутренней отделке».

На двух этажах будущего собора будут располагаться административные, хозяйственные и бытовые помещения, а на третьем этаже — молельный зал на 1,2–1,5 тысячи человек.

В высоту Свято-Троицкий кафедральный собор достигнет почти 50 метров вместе с главным крестом (всего же будут девять главков с девятью крестами).

Параллельно с изготовлением опалубок для монолитных конструкций рабочие выполняют строительно-монтажные работы на пристроенной автостоянке, которая рассчитана на 176 мест. Отметим, что парковкой смогут пользоваться не только прихожане, но и жители близлежащих домов — автомобиль за небольшую плату можно будет оставлять в теплом паркинге. А на крыше объекта разместятся прогулочные дорожки, скамейки, детские площадки, зеленые насаждения и другие составляющие места для отдыха. Будут оборудованы пандусы для маломобильных групп населения.

Все этапы строительства проходят под контролем митрополита Павла и с его благословения. Священнослужитель приезжает взглянуть на ход строительства практически каждые две недели и нареканий у него нет.

Да и откуда им взяться, ведь начальник участка «Сибпромстрой № 9» Игорь Дьяченко — профессионал в своем деле. При его непосредственном участии были возведены большинство сургутских православных культовых сооружений: Свято-Никольский храм, Свято-Георгиевский храм, храм Сергия Радонежского, часовни в Сургуте, Нижневартовске, Лянторе и других территориях.

Помимо этого, Дьяченко в 1979 году перекрывал Малую спортивную арену для Олимпиады-80, строил домны металлургических комбинатов, коллекторы химкомбинатов и другие сложные и уникальные объекты.

Стоит отметить, что под руководством Дьяченко на стройке Свято-Троицкого кафедрального собора одновременно трудится всего 28 человек. Эффективность бригады обеспечивается грамотным подходом к распределению работы: «Строители разделены на восемь звеньев, каждое из которых занимается своими задачами, — рассказывает начальник участка. — Работают по вахте. Если кто-то уходит в отпуск, то его тут же заменяет другой работник».

И хотя собор Святой Троицы еще только строится, во временном храме, расположенном на территории будущего храмового парка, вовсю проводятся богослужения. И.о. настоятеля прихода назначен иерей Вячеслав Макарцов. Церковь открыта ежедневно с 9 до 18 часов. А в день Святой Троицы здесь традиционно проходит утренняя праздничная литургия, которую проводит митрополит Павел. Сюда же со всех церквей города прибывает и крестный ход.

Возводится собор за счет благотворительных пожертвований от организаций города и простых сургутян. Так, например, за прошлый год в строящееся здание было заложено около трех тысяч именных кирпичей.

Несмотря на то, что в городе немало различных культовых сооружений, для того чтобы удовлетворить имеющийся спрос, по мнению митрополита Павла, необходимо строить по одному храму на десять тысяч жителей.

Справка:

Свято-Троицкий собор в Сургуте — уже второй храм, который Сибпромстрой возводит во славу Отца, Сына и Святого Духа. Церковь Святой Троицы компания также построила в Белгороде. А всего сургутские зодчие возвели более двух десятков храмов, только в нашем городе — уже пять, не считая будущего кафедрального собора. Храмы и часовни в Нижневартовске, Лянторе, Пойковском, Федоровском и Солнечном, а также — церкви в с. Усладовка (Украина) и д. Голубое (Московская область). Для православных приходов в Усладовке, Голубом и прихода храма Георгия Победоносца, а также для Центров социальной помощи, которые есть в каждом приходе, компания является основным благотворителем.

Кстати: Учредитель компании «Сибпромстрой» Николай Сторожук в этом году стал Полным кавалером ордена преподобного Сергия Радонежского. Такой чести удостоены лишь 38 россиян. Государственные и общественные деятели всех вероисповеданий награждаются орденом за плодотворные труды.


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Сегодня в 12:46, просмотров: 174, комментариев: 0


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