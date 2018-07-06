Александр Алиев: «Цель одна – попасть на олимпийские игры в Токио»

На турнире Премьер-лиги Karate 1 югорский спортсмен Александр Алиев стал первым мастером спорта международного класса в Югре по каратэ. С призёром и победителем множества всероссийских и международных турниров и кандидатом в олимпийскую сборную пообщался корреспондент siapress.ru.

– Как началась ваша спортивная карьера?

– В 5 лет в каратэ меня привела мама, чтобы ребёнок, как говорится, занимался хоть чем-нибудь. Мой папа, он же тренер, тоже выступал на соревнованиях и заниматься мной, в тот момент, у него не было времени. Я был маленьким, хлюпеньким ребенком и жил в таком дворе, где иногда приходилось постоять за себя. В принципе, для того, чтобы научиться защищать себя и быть спортивным, я и пошёл в каратэ. К тому же энергии было много и её нужно было куда-то девать.

– Были у вас какие-то трудности в спорте и как вы с ними справлялись?

– Они присутствуют всегда, в любом виде спорта. По большей части, трудности заключались в травмах и в восстановительном периоде, когда думаешь, а нужно ли тебе это. Каратэ – это такой вид, где нужно перебороть страх, что тебе могут сделать больно, разбить нос, нанести поражения. Я с этим справился быстро. Когда ты проигрываешь на турнирах высокого ранга, то очень тяжело после них собраться, а если полоса поражений затягивается, начинаешь задумываться: «Может я делаю что-то не так? Может у меня уже нет сил этим заниматься?». Когда ты начинаешь это преодолевать, то становишься сильнее.

Любой спорт хорош по-своему, но именно каратэ закаляет тот стержень, формирует хребет, который помогает по жизни не сдаваться ни в чём. Благодаря каратэ я стал намного более жестким и целеустремленным.

– Всегда ли вам удавалось полноценно тренироваться? Были какие-то препятствия?

– Я всегда старался сделать тренировки стабильными по времени. Когда я учился в университете, а потом и в аспирантуре, приходилось пропускать, так как не было возможности скорректировать время. Были перебои и из-за травм, приходилось лечиться.

Сечас я начал снова тренироваться после недельного отпуска. Тренировочный процесс может начаться в 11 часов, потом продолжиться в два-три часа дня, а дальше ты работаешь в зависимости от состояния своего организма. В день должно быть минимум две тренировки.

– Тяжело ли строить спортивную карьеру и тренироваться в Сургуте?

– Тяжело, потому что администрация города не особо уделяет нам внимания и не даёт специализированных залов, которые нужны для каратэ. Мы делали для себя всегда все сами. Это заслуга наших тренеров, друзей, спонсоров. Мы числимся в ДЮСШ «Виктория» как профессиональная школа каратэ уже 20 лет, однако сейчас нас хотят перевести в СДЮСШОР «Югория», которая вообще не была связана с каратэ и там нам придется начинать всё с нуля. Мы этим очень сильно этим недовольны. Для них ситуация очень выгодна - они забирают к себе первого мастера спорта международного класса в округе.

– Чем для вас является каратэ?

– Это уже смысл жизни, без каратэ не было бы меня. Я бы, наверное, был каким-то другим человеком, который просто работал бы где-то по специальности. Я не вижу себя в других видах спорта и не знаю, достиг бы я такого же уровня как в каратэ.

Не тренируясь начинается «спортивная ломка. Ты пробуешь заниматься баскетболом, футболом и так далее, но всегда возвращаешься в свой зал и там получаешь удовольствие.

– Есть ли у вас какой-то кумир?

– Я никогда не создаю себе кумиров, есть просто ряд спортсменов, которые мне нравятся. У меня есть убеждение, что если создавать себе кумиров, то дойдя до их результатов, лучше уже не получится, потому что ты заранее поставил себя в какие-то рамки.

Может это будет громко сказано, но я хочу, чтобы люди смотрели на меня и пытались стать лучше. Я должен быть примером для подражания, а не кумиром.

– Чего бы вы хотели добиться?

–Была цель стать мастером спорта международного класса и первым в Сургуте. Сейчас задача – это кубок России по каратэ WKF, который состоится совсем скоро. Нужно выигрывать его, а затем следующий чемпионат мира. Главная цель – это олимпийские игры, они сейчас превыше всего, я делаю всё, чтобы на них попасть и выступить за Сургут, за Югру, за Россию.

–Насчет олимпийских игр. Вы уже начали к ним готовиться?

– Да, процесс уже идёт. Первый классификационный раунд – это чемпионат России, где мы взяли олимпийские квоты. Нас 3 спортсмена: я, Андрей Яротский и Арутюн Антонян. В данный момент у меня 24 место в мировом рейтинге каратэ, и это позволяет мне выступать на международных турнирах Премьер-лиги Karate 1, куда допускают спортсменов, которые вошли в топ-50. На этих соревнованиях нужно получать баллы, а затем выигрывать кубок России, чтобы подтвердить олимпийскую квоту. Простая схема, которая нужна, чтобы выступить на играх в Японии.

–Есть ли ещё какие-то спортивные цели и планы?

– Никаких других спортивных целей сейчас быть не должно. Каратэ на олимпийских играх будет впервые, и они будут проводиться на родине нашего вида спорта. Если сейчас думать о чём-то другом, то тебя быстро вытолкнут с пути к намеченной цели. Молодой спортсмен всегда в приоритете, у него больше времени, в их карьере ещё будут олимпийские игры, а в моей уже точно нет. Если поднимать картотеку национальной сборной России, то из мужской половины я самый возрастной. Мои ровесники, которые выступали со мной, уже закончили карьеру и работают тренерами, я до сих пор ещё выступаю.

– После завершения своей карьеры, вы будете пробовать себя в роли тренера?

– Я не знаю, как пойдёт моя судьба. В спорте я останусь 100%, но чем буду заниматься – об этом я буду думать после олимпийских игр.

Зачастую бывает, что хорошие спортсмены не становятся хорошими тренерами. Есть конечно исключения, но зачастую они уходят в какую-то другую индустрию: в бизнес, политику или что-то подобное. Бывает и так, что спортсмен среднего уровня становится великим тренером. Тот же самый Станислав Черчесов был хорошим вратарём, но всегда был кто-то лучше него, а сейчас он показывает невероятные результаты со своей командой как тренер.

– Вы бы хотели, чтобы ваши дети пошли по вашим стопам?

– У них будет право выбора. Конечно, я буду очень рад, если мой ребёнок будет заниматься каратэ, ему не будет не так сложно, как мне. Можно сказать, у меня чуть-чуть не было право выбора, все-таки профессиональный спорт с самого начала был в моей жизни. Если мои дети станут заниматься спортом – будем с ними делать всё, чтобы достигнуть максимальных результатов. Если не захотят, значит выберем физкультуру, потому что даже любительский спорт очень сильно закаляет. Конечно, если родится девочка, не хотелось бы отдавать её в каратэ.

– Что вы бы хотели пожелать начинающим каратистам и спортсменам?

– Может быть прозвучит банально, но нужно тренироваться, верить в себя и в тех, кто тебя окружает, держать рядом правильных людей, верить своим родителям и никогда не сомневаться. Кто бы что тебе не говорил, нужно помнить, что у тебя все получится, ты всё сможешь, если будешь к этому стремиться. Это касается не только спорта.

Многие мои друзья, которые также шли к олимпийским играм сказали: «Я точно не попаду», а я сказал так: «Я попробую. Может не попаду, но я буду стараться. Я не стану сидеть, грызть себе локти, что надо было тогда попробовать, может получилось бы». Если не удастся попасть на олимпийские игры, значит, на данный момент, не дал мне Бог этого. Но я уверен, что если буду не только надеяться, но и действовать, то всё сложится. Пока вроде получается.