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Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

кадр из фильма «Аннигиляция»
кадр из фильма «Аннигиляция»

Издание Vulture опубликовало список самых удачных фильмов ужасов, триллеров и фантастики с элементами хоррора, вышедших в первой половине текущего года.

1. На первое место киноэксперты поставили околонаучную фантастику с Натали Портман в главной роли под названием «Аннигиляция». Тут вам и красочные съемки, и энергетические потоки, и разъяренные медведи-мутанты, и другое измерение, и сходящая с ума команда ученых.

2. Вторую строчку заняла постапокалиптическая кинолента «Тихое место». В фильме описывается жизнь семьи, проживающей на уединенной ферме. У главных героев есть двое детей, что весьма осложняет ситуацию, ведь жилище семьи преисполнено кошмарными монстрами, реагирующими на любой звук.

3. Замыкает тройку лидеров фильм «Бремя». Зомби-драма с Мартином Фриманом в главной роли, по мнению авторов рейтинга, заставит зрителей «захлебнуться слезами».

Остальные места ужасной дюжины расположились следующим образом:

4. «Ад» (режиссер Штефан Руцовицки).

5. «Паранормальное» (режиссеры: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед).

6. «Истории призраков» (режиссеры: Джереми Дайсон, Энди Найман).

7. «Реинкарнация» (режиссер Ари Астер).

8. «Мохоки» (режиссер Тед Гейган).

9. «Мама и папа» (режиссер Брайан Тейлор).

10. «Мон мон мон монстры» (Гидденс Ко).

11. «Голодные Z» (Робин Обер).

12. «Месть» (Корали Фаржеа).


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Сегодня в 10:06, просмотров: 94, комментариев: 0


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