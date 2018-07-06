Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

Издание Vulture опубликовало список самых удачных фильмов ужасов, триллеров и фантастики с элементами хоррора, вышедших в первой половине текущего года.

1. На первое место киноэксперты поставили околонаучную фантастику с Натали Портман в главной роли под названием «Аннигиляция». Тут вам и красочные съемки, и энергетические потоки, и разъяренные медведи-мутанты, и другое измерение, и сходящая с ума команда ученых.

2. Вторую строчку заняла постапокалиптическая кинолента «Тихое место». В фильме описывается жизнь семьи, проживающей на уединенной ферме. У главных героев есть двое детей, что весьма осложняет ситуацию, ведь жилище семьи преисполнено кошмарными монстрами, реагирующими на любой звук.