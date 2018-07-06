Какое ужасное кино! Названа дюжина лучших хорроров начала 2018 года

Издание Vulture опубликовало список самых удачных фильмов ужасов, триллеров и фантастики с элементами хоррора, вышедших в первой половине текущего года.
1. На первое место киноэксперты поставили околонаучную фантастику с Натали Портман в главной роли под названием «Аннигиляция». Тут вам и красочные съемки, и энергетические потоки, и разъяренные медведи-мутанты, и другое измерение, и сходящая с ума команда ученых.
2. Вторую строчку заняла постапокалиптическая кинолента «Тихое место». В фильме описывается жизнь семьи, проживающей на уединенной ферме. У главных героев есть двое детей, что весьма осложняет ситуацию, ведь жилище семьи преисполнено кошмарными монстрами, реагирующими на любой звук.
3. Замыкает тройку лидеров фильм «Бремя». Зомби-драма с Мартином Фриманом в главной роли, по мнению авторов рейтинга, заставит зрителей «захлебнуться слезами».
Остальные места ужасной дюжины расположились следующим образом:
4. «Ад» (режиссер Штефан Руцовицки).
5. «Паранормальное» (режиссеры: Джастин Бенсон, Аарон Мурхед).
6. «Истории призраков» (режиссеры: Джереми Дайсон, Энди Найман).
7. «Реинкарнация» (режиссер Ари Астер).
8. «Мохоки» (режиссер Тед Гейган).
9. «Мама и папа» (режиссер Брайан Тейлор).
10. «Мон мон мон монстры» (Гидденс Ко).
11. «Голодные Z» (Робин Обер).
12. «Месть» (Корали Фаржеа).