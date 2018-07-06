Квартира в Сургуте без ипотеки за два года - реальность или миф?

Югра вошла тройку лучших регионов по доступному жилью. По данным агентства «РИА Рейтинг» семье с одним ребенком и со средним доходом с нашего региона понадобится около двух лет, чтобы накопить на типовую квартиру площадью 54 квадратных метра. Арифметика проста: низкая цена квартиры, не превышающая среднероссийский уровень в 2,7 миллиона рублей, делится на среднюю же зарплату, по меркам страны - достаточно высокую.

Но данные расчеты вряд ли можно назвать корректными.

«За два года семья сможет накопить, вероятно, лишь на первоначальный взнос для приобретения жилья – это максимум, который можно сделать за это время, приобретая квартиру площадью 54 квадратных метра, – пояснила siapress.ru первый заместитель генерального директора агентства недвижимости "Этажи" в Сургуте Наталия Лемец. - Подавляющее большинство квартир в Сургуте приобретаются на заемные средства. Очень мало людей, кто может позволить себе приобрести квартиру за наличный расчет. Большинство просто расширяют жилплощадь – приобретают, чуть большую квартиру с доплатой и суммой, вырученной за продажу старой квартиры».

На сегодняшний день на сургутском рынке недвижимости, по данным агентства, за наличный расчет приобретается не более 25 процентов жилья. Соответственно, 75 процентов оформляется в ипотеку.

«В июне средняя зарплата в Сургуте составила 30914 рублей. Самая дешевая квартира обойдется в 1 млн 650 тысяч рублей – это готовая студия. Сейчас банки в основном требуются 20 процентов предоплаты, что равно 330 тысячам рублей, а средняя величина прожиточного минимума составила 14273 рубля. Таким образом, мы понимаем, что при таком заработке семейная пара на двоих сможет откладывать в среднем 33282 рубля в месяц. За два года получится накопить 798768 рублей, что меньше чем стоимость половины самой дешевой студии, не говоря уже о квартире площадью 54 квадратных метра».

При этом стоит учесть, что обычно россияне тратят намного больше, нежели чем сумма, которая укладывается в прожиточный минимум. Соответственно и денег получится откладывать значительно меньше.

А как вы приобрели свое жилье? Ответы пишите в комментариях.