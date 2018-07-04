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​ЧМ-2018: «Американ бой, уеду с тобой»

Почему у общественности бомбит от поведения русских девушек на Чемпионате мира по футболу

Это просто восхитительно. Сначала — новость о том, что россиянкам рекомендуют воздержаться от связей с иностранцами на время Чемпионата мира по футболу, а затем многочисленные оскорбительные тексты в адрес русских болельщиц.
Все вы, говорят, женщины с низкой социальной ответственностью, глаза бы наши вас, любительниц заморских бананов, не видали больше.

Такими темпами дойдем до 1947 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР были запрещены браки между нашими гражданами и иностранцами. А за нарушение этого указа (в том числе — за сожительство и романы с зарубежными принцами и принцессами) несчастные попадали под ст.58 – «антисоветская агитация».

На ум приходят рассказы родственников о том, как в 80-е годы женские группы выезжали по путевке в какую-нибудь Болгарию. Из воспоминаний одной из них: «В такой компании непременно был сотрудник органов, как правило, не сообщающий, кем является на самом деле. Он приглядывал за нами, как бы кто не закрутил роман с иностранцем. Чуть что — сообщал, куда следует».

Так вот, вернемся к нашим мундиалям. Позор и стыдоба — девушки с чего-то вдруг взяли, что могут проводить время с теми, с кем хотят. Да еще и с какими-то кевинами, родриго и джонами!

Почему раскрепощенное поведение некоторых женщин на Чемпионате мира по футболу так возмутило общественность XXI века? Как замечает публицист Дима Зицерв разъяренных комментариях морализаторов часто фигурирует оборот «наши женщины».

«У нас с вами, насколько мне известно (полагаю, как и у большинства читателей), разные любимые женщины. Или вы имели в виду обычное «наши крепостные бабы»?» — задается вопросом Зицер.

Всепоглощающее чувство стыда за чужих женщин (злобы, зависти, отвращения, презрения?) так и свербит в груди у некоторых соотечественников, которые считают всех барышень России — не иначе как своей собственностью. Все женщины страны обязаны отвечать требованиям и представлениям каких-то абстрактных незнакомцев. Шаг вправо — шалава. Шаг влево — потаскуха.

О, как же их бесят эти — в коротких шортиках — помехи на пути ко всеобщей высокой нравственности. Вся женская масса здесь словно сливается в колоссальную дочь-мать-жену, долг которой — не посрамить род мужской. Будто они знают о хорошем поведении все — и даже больше. Это не у нас с экранов телевизоров до сих вещают о том, что «мужчина — существо полигамное, природа у него такая»?

Мы просто не можем принять тот факт, что все люди разные. И что некоторые женщины, как и некоторые мужчины, любят короткие связи. И не всегда в пользу отечественного производителя.

Да, лично я не в восторге от отношений на одну ночь и подобного веселья, но и читать нотации смысла не вижу. И повод — сомнительный. Словно до мундиаля современные россияне никогда не имели отношений с иностранцами: ни в отпусках, ни через сайты знакомств.

Может, возмущение вызвала та беззастенчивая свобода, с которой девушки позволяли себе флиртовать и знакомиться с заморскими парнями? Хотя многие в итоге не отвечали на приставания и посылали ухажеров восвояси. (По крайней мере, так сообщается в комментариях, что оставлены в интернете.)

Как бы то ни было, это личный и осознанный выбор каждой девушки. И если гипотетическая Наташа (согласно дурацким стереотипам) хочет закричать звонким девичьим голоском что есть сил: «Американ бой, уеду с тобой!», то никакие нравоучения ее не остановят. Нравится это кому-то или нет — она имеет на это право.

А надолго ли?


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Сегодня в 17:10, просмотров: 345, комментариев: 5


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Комментарии:
Абориген
не нравится
Сегодня в 17:29
Девушка, вы слишком много сидите в соцсетях. В реальной жизни большинству россиян нет никакого дела до того, кто там с кем спит. Картошку надо окучивать, а не мундалиями интересоваться!
Сергей Б
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Сегодня в 17:55
Мадемуазель Макаренко мечтает опустится еще ниже 1947 года, к истокам советской власти и феминизма – общие жены и заняться сексом просто, как выпить стакан воды.
Аванес
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Сегодня в 20:59
В чём суть инфоповода? Кто-то нашёл повод взлохаматиться в силу своих низких нравственных устоев, а кто-то читает им мораль в силу личной неудовлетворённости и склонности к онанизму...Нормальные люди здесь причём?
Dochimacho
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Сегодня в 21:08
Да ладно оба два. Читаете и молча солидаридируетесь с особо нравственными рашнбоями. Жаба душит, да?
Ми-Ми-Ми
не нравится
Сегодня в 21:17
ИМХО- а кому вообще какое дело- кто спит с "нашими женщинами"? или с кем спят "наши женщины"? Пусть морализаторы спят исключительно со своими женщинами...и не учат жить других...Отчего-то вспомнилось: не учите меня жить и я не скажу- куда Вам идти. Так что с топикстартером- согласен! и плюсанул.

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