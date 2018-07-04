Строительство здания для судебных приставов в Сургуте скоро возобновится

Ранее на siapress.ru был опубликован материал «Заброшенную стройку разворовывают. А это наши с вами деньги», сургутянки Натальи Алейхановой.

Читательница задалась вопросом, почему недостроенное здание на улице Энгельса (с правой стороны) в сторону Сити-Молла, перед заправкой, стоит заброшенным уже несколько лет.

Корреспондент СИА-ПРЕСС отправил запросы в администрацию города и Управление федеральной службы судебных приставов по Югре, чтобы понять, кому принадлежит незаконченное строительство.

Выяснилось, что объект возводится для УФССП по Югре. Публикуем ответ ведомства:

«Строительство временно приостановлено из-за корректировки проектно-сметной документации. Возобновление представится возможным в ближайшее время при успешном прохождении проверки достоверности определения сметной стоимости и проведения конкурентной процедуры.

На данный момент застройщик (подрядчик) на строительство здания не определен.

В настоящее время объект находится под охраной ЧОП «Босфор». Случаев проникновения посторонних лиц на территорию строительного объекта не выявлялось, фактов хищения строительных материалов не установлено».

К сожалению, УФССП по Югре ответило не на все вопросы СИА-ПРЕСС. Сколько в строительство было вложено средств, и из какого бюджета, мы с вами не узнаем.