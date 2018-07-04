Статья дня. Кто будет Козлом? Скоро попрут бюджетные ништяки

Это уже четвёртый мой пост на тему пенсионной, так называемой реформы, но вот в этом новая грань этого вопроса. «Кто будет козлом отпущения?» — именно такой вопрос мне задали пару дней назад по поводу так называемого пенсионного возраста, который людей держит в напряжении. Лето, дачи, отпуска, но народ очень напрягся, особенно те, кого это коснётся в ближайшее время. Поиски Козла отпущения уже стали исконно русским развлечением (хоть история возникновения этой фразы совершенно другая), помогающая некоторым выживать и оправдывать любую глупость, и безответственность.

Информация о падении рейтинга Президента меня не удивила, вопрос, как его будут опять накачивать. Рейтинг Путина это самая главная скрепа, о чём забыли некоторые его бояре, которые рискнули своей шеей, надеясь, что пройдёт, как всегда. Новые майские указы Путина также не выполнимы, как и взлёт нашей экономики. Бояре будут докладывать о % его выполнения, и так пройдёт очередной путинский срок. Над рейтингом Путина работают тысячи человек, целые вертикали и институты власти, а тут на — держите россияне леща пенсионного.

Понятно, что над изменением пенсионного возраста чесали репу во всех ветвях власти, приложились к этому людоедству и члены Единой России, которым проталкивать и принимать всё это, но озвучило это всё родное наше Правительство. Помните, что делали с гонцом принёсшим плохую весть?

Принтскрин ролика из интернета





Наблюдая за этой историей я делаю два вывода:

1. Путин однозначно был в курсе пенсионной истории, но вот те, кто готовил её не донесли, что последствия для рейтинга Президента могут быть такие катастрофические. Специально не сказали или как?

2. Математика говорит, что поднятие возраста не избежать. Только важно, кто озвучивает решение, есть ли к нему доверие россиян и почему нет солидарной ответственности всех по отношению к этой истории. Если страдать, так страдать всем — и народу, и чиновникам, и сотрудникам силовых ведомств, и конечно депутатам, от которых просто тошно уже.

Такой пенсионный кульбит может привести к отставке Правительства, но не к отмене идеи повышения пенсионного возраста. Откатят по инициативе ВВП до 58⁄63 и все должны быть счастливы и благодарить отца нации за человечность.

К Медведеву можно относиться по разному, но он не глупый парень и согласился на политическое убийство, но ради чего? Может думал, что прокатит или договорился об отступных, сделав последний дембельский финт ушами? Для него лично история с озвучкой подарка для будущих пенсионеров и НДС гораздо хуже, чем фильм – «Он вам не Димон». Это крест на его политической карьере.

Что интересно, даже верные путинисты дрогнули от такой пенсионной инициативы и зароптали. У ребят широко открылись глазки и патриотизм сполз с лица вместе со штанами. Даже самым ошпаренным патриотам надо регулярно жрать, а некоторым и переизбираться. Всё это происходит на фоне роста тарифов ЖКХ, высоких цен на бензин, выявленного воровства бюджетных средств, непопулярных законов, да и просто полной Жо в экономике, которой ещё предстоит пережить повышение НДС. Тут зачешет репу любой, кто живёт не на государевых харчах и поборов с народа. Как бы обоснованно не звучали доводы повышения пенсии, народ эту историю не простит, гречкой тут уже перед выборами не засыпишь. Спасибо нашим футболистам, что немного подсластили эту горькую пилюлю, но ЧМ скоро закончится и шо делать будем?

Единой России надо срочно менять свой логотип с медведя на Чувака в чёрном балахоне и с косой, косящего российский народ под корень. Они будут всё одобрямс, если прикажут. А если взбунтуют? Те, кто пришёл в Думу не по спискам будут думать, как голосовать, понимая, что в следующий раз народ их к кормушке не отпустит.

Так кто же будет Козлом….. отпущения? Думаю, самым главными Козлами станут первые члены Правительства и наши кремлёвские пропагандисты, которые на медийной передовой по захиранию мозгов россиянам.

Принтскрин ролика из интернета.





Смотрел недавно товарища Киселёва и его размышления об активности пенсионеров. Было просто мерзко его слушать. Он не в космосе, он выполняет госзаказ мясников из Единой России, хотя сам уже довольно старый и еле ходит. Могу сказать, что даже некоторые его товарищи по крымской Коктебелевской даче, кто слышал эту пургу – были в шоке.

В Крыму тоже будут искать Козла отпущения, тем более так называемый Козёл уже нарисовался. Итак пам-парам— барам. Спикер Госсовета Крыма, редкостный товарищ, очень небедный человек, видный член Единой России озвучил позицию людоедов и Ж&В по столь больному вопросу – А вот фиг вам консервированный, уважаемые крымчане-россияне! Теперь подробнее.

Вот, что он изрёк – «Их низкий уровень – это то, с чем к нам приходят наши избиратели, то, с чем связан огромный блок обращений к Президенту страны. Увеличение пенсий в два раза – это главная задача реформы. Она в значительной степени повлияет на повышение социальной жизни пенсионеров, даст колоссальный ресурс для развития экономики. Абсолютно убеждён, что общество созрело к этому процессу. Это выводит пенсионера на совершенно иной уровень потребления».

Оригинал тут - http://crimea.gov.ru/news/29_06_2018_3

Фото взято из интернета.





Но вот как вы думаете, что можно потом говорить об этом крымском кадре после такой пурги и чуши, особенно про иной уровень потребления? Очень гнусный спич, но достойный единоросса, они все там такие, особенно в Крыму. Конечно, тех, кого сделают Козлами, будут блеять по методичке типа – мы умеем брать ответственность за самые сложные и непопулярные решения на себя. Но народ видя эти не нажравшиеся за 4 года рыла не верит уже им.

Я согласен, что в бюджете дыра, что производительность труда у россиян очень низкая, что если не поднять пенсионный возраст, то мы столкнёмся с серьёзным пенсионным кризисом, но вот у меня вопрос – кто им мешал все 18 лет сделать прорыв, изменить структуру нашей экономики, вместо того, что бы накачивать нефтебаксами свои зарубежные счета, скупать лондонские особняки, яхты, самолёты и не думать о будущем страны? Когда я смотрю ролики с их дачами, ценники которых такие, что и сотне честных россиян не заработают столько за всю жизнь, то понимаю – гнать этих Козлов отпущения надо в шею.

Мы на пороге большого системного кризиса, который патриотизмом уже не зальёшь. Как выгребать будут? Может нужна маленькая победоносная война, но с кем??? Или опять будем искать национальную идею? Кремлёвский мозговой центр пытается найти выход из ситуации, так как могут получить хорошего президентского пинка. Единственный выход, который я вижу – нужно найти Козла, а лучше парочку и хорошенько их публично отодрать.

Тем временем Собянин объявил о предоставлении права бесплатного проезда пенсионерам на электричках. Чиновники понимают, что народу сейчас надо будет накидать бюджетных ништяков, так что будут сыпать ими, но в меру.

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