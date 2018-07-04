Всё, что надо знать о покупке авиабилетов // ТЕСТ

Статья дня. Кто будет Козлом? Скоро попрут бюджетные ништяки

Такой пенсионный кульбит может привести к отставке Правительства, но не к отмене идеи повышения пенсионного возраста. Откатят по инициативе ВВП до 58⁄63 — и все должны быть счастливы и благодарить отца нации…