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​Хорошо встал! //ФОТО

Месяц назад — 5 июня — во дворе дома на 30 лет Победы, 54, меня умилил вид немаленького такого авто TUNDRA, вставшего, как влитой, на один из чудом сохранившихся здесь газонов. Сами посмотрите: территория здесь как будто специально для этой машины создавалась!

Фото сначала отправилось в инстаграм, а оттуда, по совету комментаторов, — в администрацию города. Знакомые посоветовали: мол, нахала враз вычислят и оштрафуют.

Мое обращение в контрольное управление спровоцировало оживленное «документотворчество»: за месяц я получил несколько ответов, которые можно читать едва ли не как детектив. Вот злоумышленника не могут опознать, потому что в обращении не указано точное время снимка («Вчера после восьми вечера», написанное 6 июня 2018 г., таковым не считается) и точное место правонарушения (да, «газон во дворе дома на 30 лет Победы, 54» — тоже максимально размыто, дворы-то в Сургуте сами знаете какие, где уж в них найти такую мелочь, как островок зелени с внедорожником на нем). Пришлось подсказывать наглядно — на карте и в свойствах файла с фотографией.

После этого сообщение было перенаправлено в управление по природопользованию и экологии, где, надо думать, тоже наделало немало переполоха, поскольку весточка от него пришла только спустя три недели. В ней мне рассказали, что теперь-то уж злоумышленника найдут — вот только направят в ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту запрос о собственнике автотранспортной «Тундры».

Сколько будет думать ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту — вопрос, конечно, интересный, но куда интереснее узнать у нашей администрации: а вы каждое обращение о парковке на газоне так оперативно отрабатываете? Чего уж удивляться тому, что в нашем и без того не столь зеленом городе последние клочки земли преспокойно осваиваются владельцами автомобилей, которые плевать хотели и на размер штрафа (тысяча рублей, кажется?), и на вот такую «неотвратимость» наказания.

P.S. В течение месяца пару раз бывал в этом дворе: машина как стояла, так и стоит. Тысяча за такую удобную парковку — не деньги, согласитесь? К тому же не факт, что оплату вообще когда-нибудь затребуют.


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Сегодня в 09:24, просмотров: 358, комментариев: 11


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Комментарии:
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 09:41
Надо посоветовать администрации группу в telegram создать, засыпят фотками нарушителей. Казна пополнится опять же. Сплошные плюсы
Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 09:42
Да, долгий это процесс. Но обычно все эти Тундры находят. Главное - такого рецидивиста вычислить в первый раз. А потом хоть через день отправлять заявления в контрольное управление. С указанием времени, места, фотографией, схемкой.
Моби
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Сегодня в 09:46
Эффективность работы администрации города в этом направлении хорошо видна в отчетах административной комиссии - количество наказанных нарушителей измеряется несколькими десятками за месяц, хотя вокруг этого же дома их ежедневно больше
Моби
не нравится
Сегодня в 09:49
Но, справедливости ради, надо сказать, что мэр анонсировал применение Паркона в автоматическом режиме против подобного автохлама
Моби
не нравится
Сегодня в 09:54
Но при этом интересна реакция горожан - попробуй подобный пост разместить в городских группах вкантактике - начнется нытьё, что беднягам машину некуда поставить, что ты просто завидуешь владельцу авто, и, вообще, «вреаледавайпоговорим»
Марина Пудовкина
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Сегодня в 10:03
Тысяча - за первый факт такой парковки. Повторно уже побольше тыщ придётся платить.
Вольдемар Марина Пудовкина
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Сегодня в 10:19
1000 штраф раз в 3 месяца не разорит владельца тундры)) как ставил, так и будет ставить
Вольдемар
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Сегодня в 10:22
А че за telegram минусят? отличная прога, в том числе и для такого использования. Не нраится, можно вацап использовать или twitter.... да хоть instagram. Главе Сургута не зазорно с горожанами там общаться, почему комиссия не может???
Марина Пудовкина Вольдемар
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Сегодня в 10:23
Он же постоянно так ставит машину. Значит можно через день штрафовать. Может и не разорит, но неприятно это.
Мудрец
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Сегодня в 11:22
Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Увы.....
йося
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Сегодня в 12:52
ТУНДРА! как много в этом слове

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