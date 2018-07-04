​Хорошо встал! //ФОТО

Месяц назад — 5 июня — во дворе дома на 30 лет Победы, 54, меня умилил вид немаленького такого авто TUNDRA, вставшего, как влитой, на один из чудом сохранившихся здесь газонов. Сами посмотрите: территория здесь как будто специально для этой машины создавалась!

Фото сначала отправилось в инстаграм, а оттуда, по совету комментаторов, — в администрацию города. Знакомые посоветовали: мол, нахала враз вычислят и оштрафуют.

Мое обращение в контрольное управление спровоцировало оживленное «документотворчество»: за месяц я получил несколько ответов, которые можно читать едва ли не как детектив. Вот злоумышленника не могут опознать, потому что в обращении не указано точное время снимка («Вчера после восьми вечера», написанное 6 июня 2018 г., таковым не считается) и точное место правонарушения (да, «газон во дворе дома на 30 лет Победы, 54» — тоже максимально размыто, дворы-то в Сургуте сами знаете какие, где уж в них найти такую мелочь, как островок зелени с внедорожником на нем). Пришлось подсказывать наглядно — на карте и в свойствах файла с фотографией.

После этого сообщение было перенаправлено в управление по природопользованию и экологии, где, надо думать, тоже наделало немало переполоха, поскольку весточка от него пришла только спустя три недели. В ней мне рассказали, что теперь-то уж злоумышленника найдут — вот только направят в ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту запрос о собственнике автотранспортной «Тундры».

Сколько будет думать ОГИБДД УМВД России по г. Сургуту — вопрос, конечно, интересный, но куда интереснее узнать у нашей администрации: а вы каждое обращение о парковке на газоне так оперативно отрабатываете? Чего уж удивляться тому, что в нашем и без того не столь зеленом городе последние клочки земли преспокойно осваиваются владельцами автомобилей, которые плевать хотели и на размер штрафа (тысяча рублей, кажется?), и на вот такую «неотвратимость» наказания.

P.S. В течение месяца пару раз бывал в этом дворе: машина как стояла, так и стоит. Тысяча за такую удобную парковку — не деньги, согласитесь? К тому же не факт, что оплату вообще когда-нибудь затребуют.