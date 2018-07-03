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​Реальный срок, штраф или потрепанные нервы

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Семья сургутянки Татьяны Прохоренко, на которую 23 июня в развлекательном комплексе «Gallery Club» гостиницы «Медвежий угол» упала конструкция с несколькими телевизорами, может остаться без компенсации. Обычно ее платит виновник трагедии — юрлицо или должностные лица.

Но так как на текущий момент СУ СКР по Югре возбудило уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), на финансовую помощь от заведения, в котором произошла трагедия, скорее всего, можно не рассчитывать.

Родственники девушки считают уголовную статью, определенную следователем, слишком мягкой.

Солидарен с ними и юрист Алексей Редькин, который рассказал СИА-ПРЕСС, что «по статье 109 УК РФ, владелец заведения, в котором произошла трагедия, не будет наказан. А обвиняемый получит максимум два года лишения свободы».

СИА-ПРЕСС решил вспомнить, чем закончились похожие судебные разбирательства в Сургуте и других регионах.

Нельзя обойти стороной крупную трагедию, произошедшую в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми 5 декабря 2009 года. Там во время пожара пострадало 234 человека, 156 из которых погибли. Из-за масштабов происшествия уйти от ответственности не удалось владельцу заведения, исполнительному и арт- директорам. Также реальные сроки получили другие причастные лица — сотрудники пиротехнической компании и Пожнадзора.

Общая сумма компенсаций составила почти два миллиарда рублей. За каждого погибшего владелец клуба выплатил их семьям по 1,5 млн рублей.

После пермской трагедии в России начались массовые проверки всех ночных клубов, культурно-массовых заведений, предприятий общепита и досуга вместимостью более 50 человек. В ноябре 2010 года главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Геннадий Кириллов отчитался, что результатом стало закрытие более 18 процентов развлекательных заведений страны.

Пошумели и забыли — так можно охарактеризовать случай, произошедший в нашем городе в декабре 2015 года: в ТРЦ «Аура» на посетителей упала стокилограммовая часть люстры.

Тогда пострадала 59-летняя жительница Нефтеюганска и двое несовершеннолетних. Виновным признали энергетика подрядной организации. Он еще до суда выплатил потерпевшим компенсации за нанесенный вред (сумма не называется). Учитывая это, приговор мужчине вынесли не жесткий — назначили выплатить 350 тысяч штрафа (в бюджет РФ). Руководство ТРЦ наказание не понесло.

Имея подобный пример перед глазами, можно предположить, что без переквалификации статьи, дело Татьяны может закончится аналогично.

Фото: К-информ

Предварительное следствие по трагедии в «Зимней Вишне» — второму крупнейшему в истории современной России по числу жертв пожару еще идет.

Напомним, 25 марта в Кемерово сгорел торговый центр, в котором погибло 64 человека, более половины — дети.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям УК РФ 109, 219 и 238 («Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В уголовном деле уже десять фигурантов. Среди них экс-директор и техдиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», управляющая ТРЦ, бывшая чиновница кемеровского госстройнадзора, сотрудники подрядных организаций, начальники и специалисты МЧС.

Семьям погибших выплатили по пять миллионов рублей, три из которых — от владельца холдинга.

После такого несчастья, в России ожидаемо началась новая волна проверок объектов с массовым пребыванием людей. Сейчас уже выявлено 270 тысяч нарушений, к административной ответственности привлекли более 17 тысяч должностных лиц.

Всего МЧС должно до конца июля проверить около 90 тысяч объектов, проинспектировано 60 тысяч мест.

В Сургуте проверки закончились в мае. Пожнадзор посетил 77 объектов, по итогам которых было составлено по 62 административных протокола на юридических и должностных лиц. Какие именно компании получили больше всех нареканий в ведомстве предпочли не сообщать.


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Сегодня в 17:45, просмотров: 140, комментариев: 0


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