13 лучших летних песен по версии музыкального издания The Fader // АУДИО

Список из 13 лучших летних песен составило авторитетное музыкальное издание The Fader. Если вы давно собирались пополнить плейлист композициями о самом теплом времени года — обратите внимание на те, что выбрали авторы топа.
Первое место в этом рейтинге занимает композиция Summer Nights из мюзикла «Бриолин».
Авторы топа считают, что каждый обязан слушать эту песню хотя бы один раз за лето.
На второй позиции Bananarama с песней «Cruel Summer»:
Не обошелся список и без летней печальки. Lana Del Rey и ее хит «Summertime Sadness» — замыкают тройку лидеров.
На четвертом месте — Sheryl Crow с композицией «Soak Up The Sun».
Песня №5 в списке лучших летних мелодий — «Summer Nights» от Lil Rob.
«Steal My Sunshine» от Len — на шестой строчке.
Певица Katy Perry и ее трек «Teenage Dream» — на седьмой позиции в рейтинге лучших песен.
Восьмой стала летняя композиция «Sunshine» от Lil' Flip.
На девятом месте Shwayze с песней «Corona And Lime».
Десятая строчка за «Summertime» исполнителя Vybz Kartel.
Одиннадцатая позиция у Ice Cube и его песни «It Was A Good Day».
Предпоследнее место досталось композиции LFO «Summer Girls».
Наконец, последнюю строчку в хит-параде лучших летних песен его авторы отдали треку DJ Quik «Tonite».
А какие летние песни любите вы? Делитесь названиями в комментариях!