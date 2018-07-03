13 лучших летних песен по версии музыкального издания The Fader // АУДИО

Список из 13 лучших летних песен составило авторитетное музыкальное издание The Fader. Если вы давно собирались пополнить плейлист композициями о самом теплом времени года — обратите внимание на те, что выбрали авторы топа.

Первое место в этом рейтинге занимает композиция Summer Nights из мюзикла «Бриолин».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/1728222/track/15773806'>Summer Nights (From "Grease")</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/4529'>Jim Jacobs</a> на Яндекс.Музыке

Авторы топа считают, что каждый обязан слушать эту песню хотя бы один раз за лето.

На второй позиции Bananarama с песней «Cruel Summer»:

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/3940998/track/147491'>Cruel Summer</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/51962'>Bananarama</a> на Яндекс.Музыке

Не обошелся список и без летней печальки. Lana Del Rey и ее хит «Summertime Sadness» — замыкают тройку лидеров.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/625175/track/3616433'>Summertime Sadness</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/643850'>Lana Del Rey</a> на Яндекс.Музыке

На четвертом месте — Sheryl Crow с композицией «Soak Up The Sun».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2893884/track/71513'>Soak Up The Sun</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/7507'>Sheryl Crow</a> на Яндекс.Музыке

Песня №5 в списке лучших летних мелодий — «Summer Nights» от Lil Rob.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/799768/track/7609945'>Summer Nights</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/627509'>Lil Rob</a> на Яндекс.Музыке

«Steal My Sunshine» от Len — на шестой строчке.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/2922444/track/632323'>Steal My Sunshine</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/186323'>Len</a> на Яндекс.Музыке

Певица Katy Perry и ее трек «Teenage Dream» — на седьмой позиции в рейтинге лучших песен.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/4615290/track/701436'>Teenage Dream</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/6856'>Katy Perry</a> на Яндекс.Музыке

Восьмой стала летняя композиция «Sunshine» от Lil' Flip.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/1775949/track/2280143'>Sunshine</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/48672'>Lil' Flip</a> на Яндекс.Музыке

На девятом месте Shwayze с песней «Corona And Lime».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/87144/track/84903'>Corona And Lime</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/32859'>Shwayze</a> на Яндекс.Музыке

Десятая строчка за «Summertime» исполнителя Vybz Kartel.

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/310287/track/2890550'>Summertime</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/48980'>Vybz Kartel</a> на Яндекс.Музыке

Одиннадцатая позиция у Ice Cube и его песни «It Was A Good Day».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/51228/track/313567'>It Was A Good Day</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/8939'>Ice Cube</a> на Яндекс.Музыке

Предпоследнее место досталось композиции LFO «Summer Girls».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/1903451/track/662421'>Summer Girls</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/195783'>Lyte Funkie Ones</a> на Яндекс.Музыке

Наконец, последнюю строчку в хит-параде лучших летних песен его авторы отдали треку DJ Quik «Tonite».

Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/1772676/track/668343'>Tonite</a> — <a href='https://music.yandex.ru/artist/74287'>DJ Quik</a> на Яндекс.Музыке

А какие летние песни любите вы? Делитесь названиями в комментариях!