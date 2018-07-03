​Итальянцы: русские, спасибо за мундиаль

На отдыхе в Италии. Вчера на машине заблудился в лабиринте средневековых улочек Сиракуз, это Сицилия. Въехал на центральную — пешеходную! — площадь. Все равно, что куролесить по Красной или Дворцовой площади. Начал тыкаться во все проулки — или тесные для проезда, или с запрещающим знаком. Запаниковал. Перед Дуомо вижу охраняющих вход главного собора полицейских. За мной они уже изумленно присматривали. Двое собрались вскочить на скутеры и через всю Piazzo Cathedralé броситься мне наперехват.

Я выбрал единственно разумное решение: первому сдаться в руки правосудия. Через всю диагональ великолепной площади из белого песчаника, мимо остолбеневших зевак в уличных dolce caffé, взял курс прямо на карабинеров. Кажется, кто-то из них потянулся к кобуре...

— Signori, scusi! Mi sono perso! Я заблудился!

По-итальянски я сказал, разумеется, только первые два слова, остальное — языком судорожных жестов и максимально добродушных и невинно-глупых глаз. Полицейские строго, но не агрессивно, стали объяснять, что на площади ездить категорически запрещено.

Кафедральная площадь Сиракуз, Сицилия, где я сдался в руки правосудия

Я подумал, что сейчас начнется: документы, алкотест, потеря времени... Один из них спросил: вы откуда?

— Из России...

«Сейчас будут бить, возможно, ногами»...

Но полицейский вдруг встрепенулся, сказал «skusi» и радостно передал информацию коллегам.

— Русские!

Те одобрительно закивали в ответ и наперебой начали показывать нам единственный выезд из площади.

Мы облегченно выдохнули, и с бесконечными «grazie, grazie» я стал разворачиваться.

— Русские! — снова крикнул карабинер. — Спасибо! За мундиаль!

Вся фраза была произнесена по-русски.

— Prego, signore! — ответил я и подумал, как хорошо, что накануне наша сборная играла не с итальянцами.

Впрочем, поднятые большие пальцы и «спасибо, русские, за мундиаль» нас сопровождают все три недели путешествия по Италии. Официант в Неаполе (и тоже, кстати, полицейские; в Неаполе я тоже заблудился в старом городе, карабинеры составили мне эскорт и сопроводили до пункта назначения), владелец пиццерии в Тропее, продавец с рынка в Палермо — каждый, кто узнавал, что мы русские, не преминул возможностью высказать удовольствие от чемпионата и высказать хорошее отношение к русским. И мы чувствовали, что в этом нет никакой политики — да и вряд ли те простые итальянцы, которых мы повстречали, озабочены политикой, Путиным и противостоянием России и Запада, о котором, думаю, они и не подозревают. Им просто нравятся русские, нравится футбол, нравится чемпионат и его организация, и в этом — искренность чувств и отношений одних людей к другим, одного народа к другому.

А мы все ждём, когда кольцо врагов сожмётся и нас «будут бить, возможно, ногами».