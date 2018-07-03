Статья дня. Нельзя изменить Россию, бурча себе под нос «будьте вы все прокляты»

Быть посланным на три буквы Аркадием Бабченко – неожиданно. Я провинился тем, что порадовался победе сборной. Ну что ж, давайте по гамбургскому счету. Указывать обратный адрес не буду, но не ответить не могу.

Николай Гаврилович Чернышевский любил повторять: «Чем хуже – тем лучше». Это означало, что чем хуже живет Россия, тем лучше для революционеров: буря, скоро грянет буря. XX век показал, в чем ошибался Чернышевский. Революция, безусловно, случилась, но, во-первых, не принесла России (и даже самим революционерам) счастья, а во-вторых, произошла вовсе не из-за последовательного ухудшения жизни.

Аркадий Бабченко и те, кто думает так же, как он, согласны с Чернышевским. России везде и всюду нужно проигрывать: в футболе – так в футболе, в экономике – так в экономике (санкций! надо больше санкций!). И только при условии такого тотального поражения в России сменится режим, или, при более радикальном подходе, страна распадется на отдельные области и перестанет представлять угрозу для окружающего мира.

Для эмигранта, порвавшего с Россией, эта позиция объяснима. Хотя при всей ее эмоциональности, логику найти в ней все равно нельзя. Вон, КНДР уже которое десятилетие проигрывает по всем фронтам, люди едят траву с газонов – и что, помогло смене режима?

Нужно четко различать: есть вещи, которые бьют по режиму – это персональные санкции, списки Магнитского и т.д. А есть – которые по стране. И приветствовать вторые нельзя, только если не желаешь зла всем своим друзьям, близким и самому себе.

И собственно о футболе. Конечно, режим использует победу для пропаганды. Не эту, так другую. А что, есть вещи, которые нельзя использовать? Что, не был обернут на пользу коллективному Путину даже допинговый скандал?У всех нас должны быть поводы для радости. И матч с Испанией – один из них, праздничная Москва (даже со всеми заборами) была прекрасна и свободна.

Это позволяет забыть о голодовке Сенцова, о политзаключенных, о пенсиях, налогах и т.д? – Нет. Но даже в концлагерях люди искали поводы для радости – а нам сейчас сурово пытаются запретить и это.

Простите, нет. В борьбе за лучшее будущее важно не потерять человечность, способность радоваться – иначе легко превратиться в очередных ульяновых и джугашвили. Чем позиция «неправильно празднуете» отличается иначе от позиции «неправильно скорбите»? Ничем.

При этом я понимаю, что на этот счёт могут быть разные точки зрения. И их можно спокойно и уважительно высказывать. Можно вести даже диалог на эту тему – как с Виктором Шендеровичем. А можно – крыть друг друга матом и сжигать мосты. Но это, извините, без меня. Нельзя изменить Россию, бурча себе под нос «будьте вы все прокляты». И чем громче это бурчание – тем меньше шансов на перемены.

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