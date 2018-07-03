16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  63,1394   EUR  73,4690  

Статья дня. Нельзя изменить Россию, бурча себе под нос «будьте вы все прокляты»

Быть посланным на три буквы Аркадием Бабченко – неожиданно. Я провинился тем, что порадовался победе сборной. Ну что ж, давайте по гамбургскому счету. Указывать обратный адрес не буду, но не ответить не могу.

Николай Гаврилович Чернышевский любил повторять: «Чем хуже – тем лучше». Это означало, что чем хуже живет Россия, тем лучше для революционеров: буря, скоро грянет буря. XX век показал, в чем ошибался Чернышевский. Революция, безусловно, случилась, но, во-первых, не принесла России (и даже самим революционерам) счастья, а во-вторых, произошла вовсе не из-за последовательного ухудшения жизни.

Аркадий Бабченко и те, кто думает так же, как он, согласны с Чернышевским. России везде и всюду нужно проигрывать: в футболе – так в футболе, в экономике – так в экономике (санкций! надо больше санкций!). И только при условии такого тотального поражения в России сменится режим, или, при более радикальном подходе, страна распадется на отдельные области и перестанет представлять угрозу для окружающего мира.

Для эмигранта, порвавшего с Россией, эта позиция объяснима. Хотя при всей ее эмоциональности, логику найти в ней все равно нельзя. Вон, КНДР уже которое десятилетие проигрывает по всем фронтам, люди едят траву с газонов – и что, помогло смене режима?

Нужно четко различать: есть вещи, которые бьют по режиму – это персональные санкции, списки Магнитского и т.д. А есть – которые по стране. И приветствовать вторые нельзя, только если не желаешь зла всем своим друзьям, близким и самому себе.

И собственно о футболе. Конечно, режим использует победу для пропаганды. Не эту, так другую. А что, есть вещи, которые нельзя использовать? Что, не был обернут на пользу коллективному Путину даже допинговый скандал?У всех нас должны быть поводы для радости. И матч с Испанией – один из них, праздничная Москва (даже со всеми заборами) была прекрасна и свободна.

Это позволяет забыть о голодовке Сенцова, о политзаключенных, о пенсиях, налогах и т.д? – Нет. Но даже в концлагерях люди искали поводы для радости – а нам сейчас сурово пытаются запретить и это.

Простите, нет. В борьбе за лучшее будущее важно не потерять человечность, способность радоваться – иначе легко превратиться в очередных ульяновых и джугашвили. Чем позиция «неправильно празднуете» отличается иначе от позиции «неправильно скорбите»? Ничем.

При этом я понимаю, что на этот счёт могут быть разные точки зрения. И их можно спокойно и уважительно высказывать. Можно вести даже диалог на эту тему – как с Виктором Шендеровичем. А можно – крыть друг друга матом и сжигать мосты. Но это, извините, без меня. Нельзя изменить Россию, бурча себе под нос «будьте вы все прокляты». И чем громче это бурчание – тем меньше шансов на перемены.

Оригинал


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:42, просмотров: 130, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:49
Вот тебе подружка твоя Собчак глазенки то повыцарапывает. И в Америку больше не пустят.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Статья дня. Нельзя изменить Россию, бурча себе под нос «будьте вы все прокляты»

Статья дня. Нельзя изменить Россию, бурча себе под нос «будьте вы все прокляты»
России везде и всюду нужно проигрывать: в футболе – так в футболе, в экономике – так в экономике (санкций! надо больше санкций!)
Дмитрий Гудков, политик Сегодня в 12:42
129 1
В СурГПУ стартовала приёмная кампания

В СурГПУ стартовала приёмная кампания
С этого года университет будет готовить специалистов гостиничного бизнеса
Видана Данилова Сегодня в 12:17
152 0
​Юрист Алексей Редькин: По статье 109 УК РФ владелец клуба в комплексе «Медвежий угол» не будет наказан

​Юрист Алексей Редькин: По статье 109 УК РФ владелец клуба в комплексе «Медвежий угол» не будет наказан
А обвиняемый получит максимум два года лишения свободы
Лилия Сулейманова 02 июля в 19:27
590 3
Родственники погибшей в комплексе «Медвежий угол» сургутянки считают уголовную статью слишком мягкой

Родственники погибшей в комплексе «Медвежий угол» сургутянки считают уголовную статью слишком мягкой
Руководство клуба так и не вышло на контакт с семьей девушки
Лилия Сулейманова 02 июля в 19:21
1126 14
Никто не ушел сухим // ФОТО

Никто не ушел сухим // ФОТО
В Сургуте прошли массовые гулянья, посвященные армянскому национальному празднику «Вардавар»
Редакция СИА-ПРЕСС 02 июля в 19:11
437 0
Сергей Шойгу сменил оружие на кисточку и лобзик

Сергей Шойгу сменил оружие на кисточку и лобзик
​В сургутской галерее современного искусства дали оценку живописи и скульптурам министра обороны России. Его выставка накануне открылась в Хакасии
Надежда Макаренко 02 июля в 16:00
538 0
Статья дня. Тем временем в России

Статья дня. Тем временем в России
Деньги все ушли на войну в Сирии и мегапроекты типа того же Чемпионата мира, на строительство храмов, борьбу с «Телеграмом» , разработку президентских автомобилей и спасение дерипасок от санкций
Илья Варламов, блогер 02 июля в 11:17
906 3
​«Красная фурия» едет домой // ФОТО, ВИДЕО

​«Красная фурия» едет домой // ФОТО, ВИДЕО
Лучшие моменты матча Россия – Испания
Константин Шперлинг 02 июля в 00:47
784 2
Как Сургут празднует победу сборной России над Испанией // ФОТО, ВИДЕО

Как Сургут празднует победу сборной России над Испанией // ФОТО, ВИДЕО
Редакция СИА-ПРЕСС 01 июля в 23:16
1176 16
Русское чудо произошло

Русское чудо произошло
И пусть даже всю игру мы простояли всей командой в обороне, самое главное – мы победили
Эдуард Иваницкий, спортивный обозреватель, депутат думы Сургута 01 июля в 23:11
695 6
​«Лаборантка Вера умерла непобеждённой»

​«Лаборантка Вера умерла непобеждённой»
Как депутат Думы округа и писатель Еремей Айпин защищает права своего народа
Людмила Захарова 01 июля в 10:04
1702 0
Статья дня. На Дне. Как спастись от нищеты на старости?

Статья дня. На Дне. Как спастись от нищеты на старости?
Страшно, что в нашей стабильной путинской России невозможно планировать жизнь, хотя бы на лет десять вперёд.
Александр Горный, блогер 01 июля в 09:04
7269 3
​Сургут начал празднование Дня молодежи // ПРОГРАММА, ФОТО, ВИДЕО

​Сургут начал празднование Дня молодежи // ПРОГРАММА, ФОТО, ВИДЕО
Мероприятия проходят в нескольких точках города
Лилия Сулейманова 30 июня в 14:05
770 0
​В Сургуте появился таксофон со входящими доброзвонками // ФОТО, ВИДЕО

​В Сургуте появился таксофон со входящими доброзвонками // ФОТО, ВИДЕО
Пока горожане с настороженностью относятся к необычной идее
Элина Фатхиева 30 июня в 13:21
741 0
Зачем реформа, которая в итоге не приведет к улучшению жизни людей?

Зачем реформа, которая в итоге не приведет к улучшению жизни людей?
Цель пенсионной реформы — повышение размера пенсий и движение к европейским стандартам. То есть улучшение жизни российских пенсионеров. А на деле?
Эдуард Иваницкий, депутат думы Сургута 30 июня в 13:16
5096 8
Может, и не самоубийство. Что известно о смерти следователя из Лангепаса

Может, и не самоубийство. Что известно о смерти следователя из Лангепаса
СУ СКР по ХМАО от комментариев отказывается
Лилия Сулейманова 29 июня в 17:26
40228 6
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика