В СурГПУ стартовала приёмная кампания

В Сургутском государственном педагогическом университете начался приём документов от абитуриентов. В этом году выпускники школ могут подать заявление в университет на три направления подготовки одновременно. На сегодняшний день уже 745 абитуриентов принесли свои документы для поступления на бюджетную и платную формы обучения.

Из 22 доступных направлений в СурГПУ самыми востребованными в этом году стало специальное (дефектологическое) образование, управление персоналом, а также педагогическое образование с двумя направлениями подготовки: русский язык и литература, дошкольное образование и дополнительное образование.

Со всем перечнем направлений подготовки можете ознакомиться на официальном сайте СурГПУ (http://www.surgpu.ru/Abitur/#bakalavr).

С этого года СурГПУ впервые набирает абитуриентов на новую специальность – гостиничное дело. «Университет старается каждый год обновлять направления образования и набирать как можно больше бакалавров по двум профилям подготовки. Таким образом, несмотря на то, что обучение длится 5 лет, выпускники получат две полноценные квалификации. С 2018 года к ним добавились направления: дошкольное образование, основы безопасности жизнедеятельности и дополнительное образование», - рассказала начальник учебного отдела, ответственный секретарь приемной комиссии СурГПУ Татьяна Рудич.

Сроки подачи документов:

Поступающим на очное отделение:

Поступающим только по результатам ЕГЭ:

на бюджетную основу обучения – с 20 июня по 26 июля 2018 года;

на платную основу обучения – с 20 июня по 20 августа 2018 года;

Поступающим по результатам вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности:

С 20 июня по 20 августа 2018 года;

Поступающим по результатам проводимых университетом вступительных испытаний:

с 20 июня по 7 июля 2018 года.

Поступающим на заочное отделение:

С 10 мая по 15 августа 2018 года.

Что касается проходных баллов, то они станут известны только после приказов о зачислении. Для обычных абитуриентов они будут опубликованы 4 и 7 августа, а Льготники и целевики (абитуриенты, обучающиеся по направлениям от предприятий) узнают о результатах 30 июля. Сейчас можно ориентироваться только на результаты прошлых годов. Судя по статистике, проходной балл всегда разный, и никто не может предсказать, какой он будет в этом году. Например, средний балл в прошлом году среди всех специальностей был 155.

(Со статистикой проходных баллов прошлых годов вы также можете ознакомиться на сайте СурГПУ – http://www.surgpu.ru/Abitur/#bakalavr).

Треть поступающих в СурГПУ живут в Сургуте, остальные в основном приезжают из Югры. Однако есть поступающие и из других регионов России, а также иностранцы. Они составляют 10 процентов от общего количества абитуриентов.

Какие документы нужны для поступления: