В СурГПУ стартовала приёмная кампания

В Сургутском государственном педагогическом университете начался приём документов от абитуриентов. В этом году выпускники школ могут подать заявление в университет на три направления подготовки одновременно. На сегодняшний день уже 745 абитуриентов принесли свои документы для поступления на бюджетную и платную формы обучения.
Из 22 доступных направлений в СурГПУ самыми востребованными в
этом году стало специальное (дефектологическое) образование, управление
персоналом, а также педагогическое образование с двумя направлениями
подготовки: русский язык и литература, дошкольное образование и дополнительное
образование.
Со всем перечнем направлений подготовки можете ознакомиться на официальном сайте СурГПУ (http://www.surgpu.ru/Abitur/#bakalavr).
С этого года СурГПУ впервые набирает абитуриентов на новую специальность – гостиничное дело. «Университет старается каждый год обновлять направления образования и набирать как можно больше бакалавров по двум профилям подготовки. Таким образом, несмотря на то, что обучение длится 5 лет, выпускники получат две полноценные квалификации. С 2018 года к ним добавились направления: дошкольное образование, основы безопасности жизнедеятельности и дополнительное образование», - рассказала начальник учебного отдела, ответственный секретарь приемной комиссии СурГПУ Татьяна Рудич.
Сроки подачи документов:
Поступающим на очное отделение:
Поступающим только по результатам ЕГЭ:
на бюджетную основу обучения – с 20 июня по 26 июля 2018 года;
на платную основу обучения – с 20 июня по 20 августа 2018 года;
Поступающим по результатам вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности:
С 20 июня по 20 августа 2018 года;
Поступающим по результатам проводимых университетом вступительных испытаний:
с 20 июня по 7 июля 2018 года.
Поступающим на заочное отделение:
С 10 мая по 15 августа 2018 года.
Что касается
проходных баллов, то они станут известны только после приказов о зачислении. Для
обычных абитуриентов они будут опубликованы 4 и 7 августа, а Льготники и
целевики (абитуриенты, обучающиеся по направлениям от предприятий) узнают о
результатах 30 июля. Сейчас
можно ориентироваться только на результаты прошлых годов. Судя по статистике, проходной
балл всегда разный, и никто не может предсказать, какой он будет в этом году. Например,
средний балл в прошлом году среди всех специальностей был 155.
(Со статистикой проходных баллов прошлых годов вы также можете ознакомиться на сайте СурГПУ – http://www.surgpu.ru/Abitur/#bakalavr).
Треть поступающих в СурГПУ живут в Сургуте, остальные в основном приезжают из Югры. Однако есть поступающие и из других регионов России, а также иностранцы. Они составляют 10 процентов от общего количества абитуриентов.
Какие документы нужны для поступления:
- Копия паспорта или иного документа (документов), удостоверяющего личность и гражданство.
- Оригинал или копия документа об образовании и приложения к нему.
- 2 фотографии 3х4.
- Документы, подтверждающие особые права при поступлении (при наличии).
- Медицинская справка по форме 086-У.
- Копия приписного свидетельства или военного билета.
- Справка с места работы (для поступающих на заочное отделение).
- СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта).