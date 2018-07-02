​Юрист Алексей Редькин: По статье 109 УК РФ владелец «Gallery Club» не будет наказан

Я бы рекомендовал родственникам погибшей нанять адвоката. Он будет грамотно разъяснять им о том, на каком этапе ведется дело и какие они имеют права. Поможет, если нужно, правильно составить ходатайство об изменении текущей квалификации преступления.
Отмечу, что сейчас по статье 109 УК РФ, владелец заведения, в котором произошла трагедия, не будет наказан.
А обвиняемый получит максимум два года лишения свободы. Если он ранее не судим, у него хорошая характеристика, то срок могут дать условный, так как по 109 статье преступление не считается тяжким, даже если и привело к смерти.
Удовлетворит ли такое наказание родственников погибшей? Скорее всего нет.
Для сравнения эксперт прислал СИА-ПРЕСС выдержки из УК РФ. Так по статье 109 УК (как в рассматриваемом случае) возможные варианты наказания:
- исправительные работы до двух лет;
- ограничение свободы до двух лет;
- принудительные работы до двух лет
- лишение свободы до двух лет.
В случае причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей:
- ограничение свободы до трех лет;
- принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового;
- лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Если брать другую статью уголовного кодекса — №238 (…выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), то в случае, когда такие действия повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, они предусматривают более жесткое наказание:
- штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до трех лет;
- принудительные работы до пяти лет;
- лишение свободы до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.