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​Юрист Алексей Редькин: По статье 109 УК РФ владелец «Gallery Club» не будет наказан

hantimansiysk.bezformata.ru
hantimansiysk.bezformata.ru

Я бы рекомендовал родственникам погибшей нанять адвоката. Он будет грамотно разъяснять им о том, на каком этапе ведется дело и какие они имеют права. Поможет, если нужно, правильно составить ходатайство об изменении текущей квалификации преступления.

Отмечу, что сейчас по статье 109 УК РФ, владелец заведения, в котором произошла трагедия, не будет наказан.

А обвиняемый получит максимум два года лишения свободы. Если он ранее не судим, у него хорошая характеристика, то срок могут дать условный, так как по 109 статье преступление не считается тяжким, даже если и привело к смерти.

Удовлетворит ли такое наказание родственников погибшей? Скорее всего нет.

Для сравнения эксперт прислал СИА-ПРЕСС выдержки из УК РФ. Так по статье 109 УК (как в рассматриваемом случае) возможные варианты наказания:

  • исправительные работы до двух лет;
  • ограничение свободы до двух лет;
  • принудительные работы до двух лет
  • лишение свободы до двух лет.

В случае причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей:

  • ограничение свободы до трех лет;
  • принудительные работы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового;
  • лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если брать другую статью уголовного кодекса — №238 (…выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), то в случае, когда такие действия повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека, они предусматривают более жесткое наказание:

  • штраф от 100 до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от года до трех лет;
  • принудительные работы до пяти лет;
  • лишение свободы до шести лет со штрафом до 500 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

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Сегодня в 19:27, просмотров: 87, комментариев: 1


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Комментарии:
Аванес
не нравится
Сегодня в 22:06
О..Редькина убрали с муниципальной службы??

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Мнения

​Юрист Алексей Редькин: По статье 109 УК РФ владелец «Gallery Club» не будет наказан

​Юрист Алексей Редькин: По статье 109 УК РФ владелец «Gallery Club» не будет наказан
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