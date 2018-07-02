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Родственники погибшей в «Gallery Club» сургутянки считают уголовную статью слишком мягкой

Руководство клуба так и не вышло на контакт с семьей девушки

vk.com/kinform
vk.com/kinform

Семья погибшей Татьяны Прохоренко так и не дождалась обратной связи от руководства клуба, где произошла трагедия. Об этом корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказала родственница погибшей: «Мы до последнего надеялись, что представитель Gallery выйдет на контакт с матерью Татьяны. Но ни звонков, ни встречи не случилось».

Сейчас семья задается вопросом: кто проверял безопасность эксплуатации оборудования в здании? Почему руководство клуба, допустившее трагедию, скорее всего не понесет наказание? И по какой причине уголовное дело заведено именно по 109 статье?

Отметим, что почти сразу после трагедии на почту редакции пришло письмо от некоего Андрея Куценко, который также просил помочь с оглаской происшествия. Вот выдержки из его письма: «Казалось, полиция начнет расследование, арестует и накажет хозяина и директора этого заведения… Никого не арестовали, олигарх не причем, гостиница продолжает работать. Как будто не было человека, не было трагедии! …Не дайте уйти от ответственности этому человеку, ведь его погоня за выгодой и наплевательское отношении к людям и их жизням просто ужасно и мерзко».

Кстати, коллеги сургутянки по Сургутнефтегазу характеризуют покойную как «душу коллектива, доброго и отзывчивого сотрудника, человека, всегда готового прийти на помощь».

Семья Татьяны еще не отошла от горя. Как поступить дальше родственники пока не знают.


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Сегодня в 19:21, просмотров: 256, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 20:13
"Статья 109. Причинение смерти по неосторожности
2. Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей -" - мягкая, не мягкая, но формально именно по этой статье проходят подобные несчастные случаи. Другое дело, КТО будет наказан. Простой монтажник, что крепил эту конструкцию?

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