Спасибо, что не рабство

Тут недавно из братской Туркмении пришла занятная новость. Там власти в приступе креативного изоляционизма, якобы, решили запретить выезд из страны гражданам моложе 40 лет. И хотя официального подтверждения информация так и получила, идея может, судя по последним событиям, прекрасно прижиться на российскую почву.

Для понимания: в Туркмении бушует экономический кризис, из-за которого страну массово покидает трудоспособное население. Не помогают ни богатые запасы газа, ни выгодное стратегическое положение в Средней Азии. Судя по всему, власти пошли на радикальный шаг дабы в стране остался хоть кто-то способный работать. И плевать, что метод похож на нечто среднее между крепостным правом, советской паспортной системой для жителей колхозов и «железным занавесом».

В последние годы Туркмения вообще стала источником совсем уж сюрреалистичных сюжетов. Взять хотя бы видеорепортажи о суперспособностях главы государства Гурбангулы Бердымухамедова, в которых он оказывается опытным стрелком, гонщиком, диджеем и даже инженером-конструктором. Тут поневоле задумаешься – может закрытие границ не такая уж и плохая идея, раз живешь в одной стране с таким уникальным человеком?

Грядущая пенсионная реформа в России на фоне такого паноптикума кажется шагом исключительно гуманистическим. Зато границы не закрывают для трудоспособного населения, просто работать теперь надо будет едва ли не до смерти. Хотя пример среднеазиатского соседа для наших законодателей конечно может оказаться заразителен. Об увеличении пенсионного возраста лет пять-шесть тоже ведь никто не думал, а оно вон как получилось. Так что может и мы в итоге окажемся невыездными.