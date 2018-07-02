На все руки — министр!

Министр обороны России открылся для россиян с новой — неожиданной — стороны. Оказывается, Сергей Шойгу давно увлекается живописью, резьбой по дереву и металлокерамикой.

Сегодня, 2 июля, плоды творчества Шойгу были представлены в экспозиции «Несокрушимая и легендарная» Студии военных художников им. Грекова в Хакасии. Всего на выставке представлено 50 работ министра. Открытие экспозиции приурочено к празднованию 100-летия создания Рабоче-крестьянской Красной армии. Выставку проводит департамент культуры военного ведомства в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л. Р. Кызласова.

Напомним, что впервые художественные работы высокопоставленного чиновника увидели свет на выставке в Национальном музее республики Тувы, открывшейся 6 июня.

(На фото ниже — выставка Сергея Шойгу в Туве, источник: vedomosti.ru)

«Удивляет то, что при всей его занятости у человека находится время на искусство, — комментирует творчество министра обороны художник-конструктор сургутской галереи современного искусства «Стерх» Наталья Родионова. — Редкий человек, который открылся нам совершенно с другой стороны. Он старается в своих работах сохранять фактуру материала. Видны попытки осмысления формы природы. Выбор материала... достаточно сложный для обработки, он преодолевает его сопротивление».

Справка: Сергей Кужугетович Шойгу — российский военный и государственный деятель родом из Тувинской АО. Министр обороны Российской Федерации с 6 ноября 2012 года. Генерал армии (2003). Герой Российской Федерации (1999). Кроме того, что увлекается рисованием и резьбой по дереву, любит авторскую песню и отлично играет на гитаре.