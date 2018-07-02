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Статья дня. Тем временем в России

Я понимаю, что у всех сейчас праздник, что вся страна кружится в футбольно-алкогольном угаре, но когда-нибудь наступит похмелье. Пора отодвинуть расшитую блёстками ширму, сквозь которую не проникает взгляд иностранного болельщика, чтобы вернуться к реальности.


А реальность такова:
Это детское инфекционное отделение ЦРБ города Борисоглебска Воронежской области (ул. Свободы, д. 206).

Фото: Нетипичный Воронеж

Но, на самом деле, неважно, что за город и что за больница на фото. Потому что такие лечебные учреждения есть в каждом или почти в каждом городе России с населением меньше миллиона человек.

Люди лечатся в этих больницах, потому что больше негде и не на что.

Фото: Нетипичный Воронеж


Врачи и медсёстры работают в этих больницах, получая гроши и срывая злость на пациентах, потому что выхода они не видят.

Фото: Нетипичный Воронеж

И дело не только в больницах. Во многих городах народ до сих пор живёт в сгнивших деревянных бараках. Во многих школах до сих пор нет нормальных туалетов. Во многих дворах асфальт настолько древний, что стёрся в пыль, а детским площадкам лет по 40-50. Во многих регионах банкротятся и закрываются заводы, которые выжили даже в 90-е.

Инфраструктурой, которая людям жизненно необходима, десятилетиями никто не занимался, а теперь оказалось, что исправить уже ничего нельзя, да и денег нет.

Деньги все ушли на войну в Сирии и мегапроекты типа того же Чемпионата мира, на строительство храмов, борьбу с "Телеграмом", разработку президентских автомобилей и спасение дерипасок от санкций.

Поэтому теперь надо повысить налоги и поднять пенсионный возраст, чтобы обнищавшее население пахало до потери пульса на создание новой инфраструктуры для Прекрасной России Будущего.

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Сегодня в 11:17, просмотров: 267, комментариев: 3


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Комментарии:
Марина Соболевская
не нравится
Сегодня в 13:21
Автор прав! Вот так и живем. Горько и страшно без веры в будущее. Ибо с нынешним российским руководством будущего у народа НЕТ!!!
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 14:20
"Я понимаю, что у всех сейчас праздник, что вся страна кружится в футбольно-алкогольном угаре" О чем этот пельмень нечёсаный трындит? Бездельники-блогеры может и кружат хороводы вокруг мяча с бутылкой, остальная страна в 8.00 свежие и отдохнувшие начали трудовую недельную вахту
Dochimacho Вольдемар
не нравится
Сегодня в 14:26
Судя по вчерашним ночным страстям и салютам, часть страны сегодня пришла на работу на 4 костях. В Сургуте заснуть невозможно от этой радости было тем, кто живет на Ленина или рядом.

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Мнения

Статья дня. Тем временем в России

Статья дня. Тем временем в России
Деньги все ушли на войну в Сирии и мегапроекты типа того же Чемпионата мира, на строительство храмов, борьбу с «Телеграмом» , разработку президентских автомобилей и спасение дерипасок от санкций
Илья Варламов, блогер Сегодня в 11:17
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