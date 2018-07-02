​«Красная фурия» едет домой // ФОТО, ВИДЕО

Сборная России обыграла Испанию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

Начало было не самым удачным для нашей команды - автогол от Сергея Игнашевича

После чего футболист Испании Пике играет рукой в своей штрафной - пенальти! Дзюба уверенно бьет с 11 метров - 1:1!

После того, как Россия сравняла счет до конца игры он не менялся - 1:1. Основное время так и закончилось в ничью.

Назначается два дополнительных тайма по 15 минут, которые в свою очередь так же обошлись без забитых мячей.

К концу второго дополнительного тайма футболисты сборной Испании начали нервничать и спорить с судьями.

На протяжении большей части игрового времени испанцы находились на половине поля россиян. Стоит отметить отличную игру нашего вратаря Игоря Акинфеева. Он был неотразим и стал героем в серии пенальти, где Россия оказалась сильней.

долгожданная победа!