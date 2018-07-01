Честно признаюсь, я, конечно, не верил, но все-таки русское чудо произошло. И пусть даже всю игру мы простояли всей командой в обороне, самое главное – мы победили. Сейчас конечно будут обвинение в антифутболе, но я хочу напомнить, что точно также в плей-офф играла сборная Аргентины в 1990 году, когда она дошла до финала и там уступила Германии со счетом 0:1 и то, гол был забит с весьма сомнительного пенальти. Так же играли и сами немцы во главе с Берти Фогтсом, команда Чили с вратарем Чилавертом, и многие другие. Так что я считаю, что наша победа абсолютно заслуженная и историческая.

Во-первых, мы взяли реванш у непобедимой сборной Испании, которая сегодня таковой не выглядела. Во-вторых, и это самое главное, сборная России подарила нам не просто праздник, она подарила нам надежду и веру в то, что в нашу страну возвращается настоящий мировой футбол, и наша сборная в полной мере соответствует статусу участника мундиаля.

Что будет дальше? Наш соперник определится в паре Хорватия-Дания. Самая сильная команда в той части турнирной сетки, где мы находимся – это конечно хорваты. Они уже стали открытием чемпионата и многие считают, что они должны играть в финале. Если хорваты пройдут датчан, то это будет очень тяжелый матч для нас. Они отлично умеют разрывать чужую оборону, в отличие от испанцев, которые просто катали мяч вдоль нашей штрафной. Так что эта игра будет совершенно иной, нежели матч с Испанией.

Это будет еще большая проверка на стойкость и характер, но наша сборная показала сегодня эти качества. Есть у нас еще один козырь, которого не было последние 15 лет – вратарь мирового уровня, который сегодня вытащил нашу команду в четвертьфинал. Так что наши шансы в матче с хорватами (а я думаю, что они пройдут Данию) уже можно оценивать как 50 на 50. Наши футболисты способны на чудо и это главное, тем более что родные стены, как видим, помогают.