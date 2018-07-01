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Статья дня. На Дне. Как спастись от нищеты на старости?

Этот пост я пишу по просьбе моей мамы. Ей через месяц будет 75 лет, она отпахала на родное государство больше 40 лет, воспитала двоих детей, внуков и имеет полное моральное право говорить то, о чём забыли те, кто у штурвала, или если хотите у кормушки, уже не одно десятилетие.

Она борется с раком и ей, слава богу, есть на кого опереться, на нас, своих детей, а не на нищенскую пенсию и государство в лице офигевших и оторвавшихся от жизни чиновников, депутатов и далее по списку. Как и любая мать, Она переживает не за себе, а за нас, своих детей, кому жить дальше и выживать в очень непростые времена. Ей страшно за наше будущее и она мне часто говорит – «В страшное время мы живём сынок….. время просто скотское». Будучи по профессии инженером, она не очень разбирается, что такое НДС, но она прекрасно понимает, что такое пенсия, старость и здоровье за которое надо бороться. Но вот что её больше всего беспокоит, так это то, что эта пенсионная реформа окончательно разрушит институт семьи. Она считает, что это не пенсионная реформа, а настоящий геноцид российского народа. Её очень волнует три вопроса, о которых она попросила написать:

1. Кто после этой реформы будет заниматься внуками и их воспитанием? Традиционно бабушки и дедушки выходя на пенсию выполняют эту важнейшую для общества роль.

2. Кто будет ухаживать за стариками, кому за 75 и кому посчастливиться дожить до этих лет? Тут арифметика проста. Разница между поколениями 20-25 лет и те, кто выходил раньше на пенсию в 55-60 лет имели возможность не только воспитывать внуков, но и помогать своим старым родителям. После так называемой реформы старики будут обречены, им никто не поможет, они будут банально брошены, а на государство теперь надеяться нельзя.

3. Почему эти реформаторы не начнут с себя, срезав свои расходы, зарплаты, специальные пенсии и прочие льготы на фоне нищающего народа?

Когда мы с ней говорили о происходящем, то у неё было гораздо больше вопросов, на которые власть не даст ответов. Моя мама считает, что наши технократы и бюрократы напрочь забыли о человеке, о том, чем он живёт и как сейчас выживает, но при этом не забывают о себе. У них старость обеспечена, им даже пенсии не нужны, всё и так в шоколаде. Но что делать простым людям? Об этом мои некоторые соображения, а точнее простая инструкция, которую я составил для выживания на старости без пенсии.

Итак, прошёл первый шок от подарочка нашего Правительства в виде пенсионного возраста и НДС. Это две разные истории, но их объединил ЧМ и массовый протест россиян, но пока не на улице, а в сети. Скорее всего мы увидим небольшой откат назад, Владимир Путин услышит мольбы трудящихся, стоящих на коленях и скосит по 3 года мужикам и 5 лет женщинам. Но что главное и страшное в этой истории? Для меня есть три вывода.

1. Экономическая ситуация в стране крайне тяжёлая, рублю скоро хана и никакие подпрыгивания на дне не решат системные проблемы российской экономики, даже выросшая в цене нефть. Впереди пропасть, в которую мы летим размахивая флагами и крича патриотические кричалки, при этом очень гордимся подвигами наших отцов и дедов.

2. Государство в лице чиновников и Единой России чётко объяснило россиянам– нам на вас плевать, денег нет, но вы держитесь, так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но каждый ли сможет спастись?

3. Нам предлагают совершенно новую модель развитию российского общества, воспитания молодого поколения, точнее отключение этой функции, и как следствие разрушение института семьи, и разрыв связи поколений.

Можно долго обсуждать параметры бюджета, приводить цифры ЗА и ПРОТИВ, но всей этой экспертной болтовнёй делу не поможешь. Большинство россиян не смогут выжить в этих условиях, а будут и дальше вымирать. Но те, у кого есть силы, смогут выжить и создать подушку безопасности на старость.

Я бы выделил пять пунктов, которые я бы рекомендовал всем, в том числе и себе для выживания. Некоторые из них уже мной реализованы, но вот что дальше?

1. Создание небольшого собственного бизнеса. Это, к сожалению, не каждому под силам, в том числе и в нынешней экономической ситуации, но стремиться к этому надо. Надо помнить, что никто не сможет гарантировать стабильность бизнеса и есть риски всё потерять.

2. Персональные накопления в стеклянной банке в крепкой валюте и покупка недвижимости под сдачу в аренду. Это немного проще, чем открыть своё небольшое дело, но менее прибыльно. Небольшая квартира может приносить стабильный доход, превышающий среднюю пенсию в два раза при минимуме затрат. В конце концов её можно продать, в случае необходимости.

3. Создать крепкую семью, где супруги и их дети будут поддержкой и опорой друг-другу. Дать хорошее образование детям, правильно их воспитать, и они будут самой надёжной вашей пенсией и защитой.

4. Минимизация своего движимого и недвижимого имущества к 50-55 годам, дабы снизить налоговую нагрузку. Зачем вам на старости квартира в 120кв.м и особняк в 500 кв.м, если вы не сможете их обслуживать и выплачивать налоги, которые однозначно будут расти?

5. Меньше смотреть телевизор и пропагандистов, которые будут вам врать, выполняя политический заказ. Лучше потратить это время на саморазвитие, прогулки на воздухе, спорт и зарабатывание денег на старость, а не на пенсию.

Что касается протестов. Я не вижу никакого смысла в выходах на митинги. Самый мощный протест это молчаливый и голосование против этого едрожулья на выборах. Нужно объяснять старшему поколению, так называемому ядерному электорату, до чего довели нас эти псевдопатриоты, которые показывают свой патриотизм ненадолго отрываясь от кормушки.

В общем это всё. Страшно, что в нашей стабильной путинской России невозможно планировать жизнь, хотя бы на лет десять вперёд. Но если думать о пенсии, точнее о старости сейчас, предпринять правильные шаги, то можно ещё будет и после окончания трудовой карьеры покататься по миру. Я запланировал свой выход на пенсию в 55-60 лет, в зависимости от состояния здоровья, осталось немного времени, надо успеть выполнить все пункты плана. Для этого я много работаю, в том числе и физически. На сколько меня хватит, я не знаю. Уже есть проблемы со здоровьем, как и у большинства россиян в мои 46. Меня хватит до 55-60 лет максимум, дальше сил уже не будет.

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Сегодня в 09:04, просмотров: 391, комментариев: 2


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Комментарии:
Gopnik
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Сегодня в 09:39
Интересно читать автора На Эхе Газпрома", на митинги не ходите сидите дома, тоже нашел позицию для себя. Горный за Крым чему ты так радовался надо платить, вот и платишь такой ценой.
Ал_
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Сегодня в 12:17
вот этот пятый пункт должен быть на первом месте: "5. Меньше смотреть телевизор и пропагандистов...." Благодаря этому можно было бы многих проблем избежать и сегодня, и в будущем. А то с телевизором вместо мозга реальность не воспринимается, и тут можно и НДС поднять, и пенсии протолкнуть под шумок ЧМ.

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