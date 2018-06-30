Штрафы — ради вас

В последнее время куда ни шагни — можешь загреметь на штраф. Иногда большой, иногда не очень.

Наказанием рублем может обернуться слишком громко включенная музыка, поздняя прогулка ребенка, шашлык на природе, купание в запрещенных местах (маловероятно, но все же), попытка продать урожай со своего огорода, машина на газоне и так далее.

Сургутян такой расклад, естественно, возмущает. Однако, если приглядеться, все эти штрафы — не попытка просто залезть в карман населения, а желание улучшить комфорт и качество его жизни, обеспечить безопасность.

Ведь купив что-то у уличных торговцев, искупавшись в местных водоемах, или разводя костер в лесу, можно расплатиться за это здоровьем, или вообще лишиться жизни.

Роспотребнадзор неустанно предупреждает горожан, что уличные торговцы в основном не имеют документов, подтверждающих безопасность продуктов питания или промышленных товаров. К тому же вряд ли у продавца черешни или зелени есть санитарная книжка. Чем могут быть напичканы огурцы со своего огорода? И точно ли это самовыращенный продукт, а не расфасованные фрукты-овощи с оптового рынка, продаваемые в два раза дороже?

А мойка машин во дворе, или их парковка на зеленые зоны? Вроде же не влияет на здоровье окружающих. Но специалисты так не считают. Автомобильная химия, а также остатки нефтепродуктов, содержащиеся в смываемой грязи, пусть и не масштабно, но наносят вред природе и людям.

Про купание в неподготовленных местах вообще можно не говорить. Одно дело, когда в пруд лезет взрослый — он понимает весь риск, и берет ответственность на себя. Но на заплывы мам, пап, родственников, не обращающих внимание на запрещающие таблички, смотрят дети. И делают ровно тоже самое. Один мальчишка этим летом уже утонул. Может, если бы он видел положительный пример, не решился бы на роковой поступок?

Если уж мы сами не всегда задумываемся о последствиях, может, штрафы окажут свое воспитательное действие?