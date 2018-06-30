​Сургут начал празднование Дня молодежи // ПРОГРАММА, ФОТО, ВИДЕО

Сегодня сургутяне отмечают День молодежи. Праздничные мероприятия уже начались.
Так в 13 часов стартовал «Кубок тотальной крепости» на парковке бассейна «Олимп» на Университетской улице.
Также различные мероприятия проходят в парке «За Саймой». Тут организована творческая площадка, где выступают самодеятельные молодежные коллективы, проводится открытый микрофон для чтения стихов, есть зоны фитнесс-йоги, вязальный пикник и многое другое.
В 15 часов на площадке за храмом Преображения Господня начнется фестиваль военной реконструкции «Штурм 2018» с элементами боевых действий разных времен.
А завтра, 1 июля, сургутяне смогут посетить самый мокрый праздник «Вардавар» и фестиваль граффити и стрит-арта «Гаражи Фест».