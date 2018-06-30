​В Сургуте появился таксофон со входящими доброзвонками // ФОТО, ВИДЕО

На территории сквера у Авроры совсем недавно в старый, забытый всеми таксофон вдохнули вторую жизнь. Теперь он принимает входящие звонки от доброжелательных и любопытных сургутян.

Каждый желающий может набрать телефонный номер 20-96-45 и пожелать всего хорошего случайному прохожему и даже завести новое знакомство.

В теплый день ближе к вечеру корреспондент СИА- ПРЕСС решила проверить, пользуется ли доброфон успехом у сургутян и провела почти два часа неподалеку от него.

Выяснилось, что телефон звонит почти непрерывно. Что не может не радовать. Но, к сожалению, пока он не вызывает много интереса у прохожих, которые, в большинстве своем, и не догадываются о том, что, подняв трубку, они услышат добрые слова от незнакомца.

Постояв двадцать минут и убедившись, что на звонок никто не ответит, корреспондент решила сама поднять трубку. Какого же было удивление, когда на другом конце провода оказался коллега — редактор портала «О, Сургут!» Александр Побережный. Молодой человек, видимо, тоже решил проверить популярность доброфона. Немного поболтав, сотрудник СИА-ПРЕСС вновь стала наблюдать за реакцией прохожих.

Чаще всего на другом конце провода вместо приятных слов и пожеланий висела гробовая тишина. Скорее всего, сургутяне еще стесняются болтать с незнакомцами. Многими из звонивших двигало элементарное любопытство — надо проверить, а не шутка ли?

Были и моменты, когда после фразы «алло», трубку просто сбрасывали.

Кстати, в соцсетях уже рассказывают о том, что некоторые разговоры совсем не так приятны, как хотелось бы. Звонят неизвестные, которые вместо добрых слов говорят нелицеприятные вещи.

Через некоторое время корреспондент решила сама позвонить на доброфон. К телефону подошла семья с маленьким сыночком. На звонок ответил папа. Журналист объяснила ему, что в Сургуте появился такой вот необычный проект — доброфон, по которому можно позвонить и пожелать незнакомцу всего хорошего или просто поговорить.

Реакция на новость у семьи была положительная. Мама отметила, что это интересный опыт, пообещав звонить сюда, чтобы поделиться своим настроением с земляками.

СИА-ПРЕСС призывает сургутян делиться своим хорошим настроением с незнакомцами, проходящими мимо доброфона. Свои истории вы можете присылать в комментарии под материалом.

Для справки: Забытый таксофон оживил местный житель Олег Избаш. Активист рассказал, что, гуляя по городу пару дней назад, он случайно наткнулся на этот одинокий обшарпанный телефон. В этот же момент ему пришла идея необычно обыграть саму функцию таксофона. Олег узнал о возможности принимать на него входящие звонки, после чего запустил свой марафон добра.