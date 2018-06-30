Зачем реформа, которая в итоге не приведет к улучшению жизни людей?

— Скажи сынок, эта дорога ведет к храму?

— Нет, бабушка.

— А зачем тогда дорога, которая не ведет к храму?

(из фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние»)

Помятуя большевистский лозунг, «повышение пенсионного возраста, о котором так долго мечтало наше правительство свершилось».

Более того, по своей сути, это очередная пенсионная реформа. Какие же цели этой реформы, что нам декларируют? Повышение размера пенсий и движение к европейским стандартам. То есть улучшение жизни российских пенсионеров. А на деле? Давайте разберемся детально.

Повышение пенсий со слов Татьяны Голиковой аж на тысячу рублей звучит уж совсем издевательски на фоне нынешних цен на бензин и повышение ставки НДС. Это неизбежно приведет к серьезному повышению цен на потребительские товары, которые и так растут стабильно каждые два-три месяца. Я не знаю, как считают инфляцию в правительстве, но мы с вами ходим в магазины, и прекрасно видим, как продукты и лекарства все время неуклонно дорожают.

Повышение пенсионного возраста вроде как по этому параметру приближает нас к европейским стандартам, а на деле? Сравним другие цифры.

Продолжительность жизни. В европейских странах она от 80 лет и выше. У нас со слов все той же Голиковой сегодня 71 с хвостиком. Эта цифра вызывает сомнение, потому как еще 15 лет назад она в России была на уровне 60 лет. Ну, даже если и так, то все равно разрыв огромный.

Размер пенсий. В Европе он в пятьдесять раз выше российских! Тут вообще ничего говорить не надо.

А теперь о нашем пенсионном фонде. На сайте министерства финансов расходы пенсионного фонда в графе прочие составляют 16,4 процента. Это то, что после всех выплат уходит на его содержание? В других открытых источниках этот процент ниже 12,6 процентов, но все равно сумма то в итоге огромная. В Европе подобные затраты в десять раз меньше. Откуда же такая разница? В той же Германии пенсионный фонд, прежде чем купить себе новый офис обратился к пенсионерам за разрешением (это же их деньги), и получил отказ. Местные пенсионеры посчитали затраты неуместными, мол хватит и того офиса что есть. Вспомните, какие дворцы под офисы строит в регионах наш пенсионный фонд. С подачи ОНФ на эту тему были даже сюжеты на федеральных каналах, и что? Ничего не изменилось.

Возникает резонный вопрос — зачем реформа, которая в итоге не приведет к улучшению жизни людей? Как в фильме Абуладзе «Покаяние»: - «Зачем дорога, которая не ведет к храму?».

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