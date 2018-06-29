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Чтоб от сердца отлегло!

ОКД и поликлиника №1 проводят профилактический кардиоскрининг для жителей Сургута и округа, имеющих высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Проще предупредить развитие болезни, чем ее лечить, уверены сургутские врачи. С июня Окружной кардиологический диспансер и Центр здоровья городской поликлиники №1 заключили соглашение о проведении профилактики для населения.
Суть профилактики в том, что специалисты Центра здоровья проводят кардиоскрининг, позволяющий определить уровень риска развития сердечно-сосудистых заболеваний уже при первичном обращении. В случае выявления высокой вероятности развития болезней сердца и сосудов пациент направляется на углубленное обследование в Окружной кардиологический диспансер.

За первый месяц такого партнерства на обследование в ОКД было направлено более 20 человек. «Большая часть из них мужчины, ведь, по статистике, они чаще подвержены развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечает главный врач БУ ХМАО-Югры «ОКД «ЦД и ССХ», депутат Думы ХМАО-Югры Ирина Урванцева.

«В этом и заключается основной смысл диспансеризации, — объясняет главврач кардиоцентра. — На раннем этапе обнаружить зачатки опасной болезни, своевременно провести обследование, назначить схему лечения, скорректировать образ жизни, пищевые привычки такова профессиональная задача врача. А пациент, как главный участник лечебного процесса, должен активно включиться и соблюдать все рекомендации, быть нацеленным на здоровое долголетие. Предупрежден — значит вооружен! Эта схема в вопросах здоровьесбережения работает на 100 процентов».
Справка: Центр здоровья при поликлинике №1 расположен на ул. Дзержинского, 15, телефон регистратуры: 56-21-71.


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Сегодня в 16:45, просмотров: 126, комментариев: 0


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