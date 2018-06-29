Может, и не самоубийство. Что известно о смерти следователя из Лангепаса

В понедельник утром 18 июня следователь городского СО ОМВД Лангепаса Кристина Альховская покончила с собой в своем кабинете.

Девушка оставила предсмертную записку, в которой обвинила свою непосредственную начальницу — замначальника СО ОМВД России по городу Лангепасу Дилару Муртазину в том, что с ней произошло.

Пунктуация автора сохранена:

«Что хотела получай! Тело мое прошу отправить в город Барнаул и после прочтения сообщить моей маме по телефону (...). P.S. Следственному комитету: Эта (...) довела меня до самоубийства — начальник СО ОМВД России по городу Лангепасу подполковник юстиции Муртазина Д.Г. Тварь! И знай, что я не ходила и не гуляла с мороженым по городу!».

Обвиняемая Дилара Муртазина вскоре после происшествия ушла на больничный, от службы ее отстранили на время следствия.

Какие-либо комментарии в пресс-службе СУ СКР по Югре давать СИА-ПРЕСС отказались. Однако в ряде СМИ уже опубликованы некоторые подробности происшествия.

Мама знает

Мать погибшей рассказала журналистам КП, что перед смертью дочь звонила ей, сказала, что любит, и попросила прощения.

Женщина также объяснила о какой прогулке с мороженым идет речь в предсмертной записке. Как выяснилось, девушка упала на работе и повредила себе позвоночник — не могла ходить и сидеть, после чего взяла больничный. Муртазина якобы не поверила в болезнь, так как видела свою подчиненную на улице с мороженым и газировкой. О чем при всех сотрудниках на планерке и сообщила.

Конфликт с Муртазиной у Альховской, по словам матери, возник с первых дней работы. Девушку на службу принимал другой начальник, который затем ушел на пенсию. Новая руководительница, как считает мать погибшей, имела личную неприязнь к подчиненной: «У нас есть аудиозаписи, но я их пока опубликовывать не буду, где начальница говорит, что не даст дочке ни перевода, ни увольнения. Грозилась довести ее до увольнения по отрицательным мотивам. Сказала, «я хочу, чтобы тебя больше нигде не взяли на работу».

Мать Кристины утверждает, что о конфликте в ведомстве знали. Специалисты отдела кадров пытались перевести девушку в другой отдел, но начальница не позволила.

Самоубийство ли?

Некоторые эксперты в сети подняли вопрос о том, как же девушку «с неустойчивой психикой» могли взять на службу в ряды полиции. Однако родители и знакомые Кристины уверяют, что все проверки девушка прошла успешно и психическими проблемами не страдала. Родители Альховской вообще думают, что дочь не совершала самоубийство.

«Она правша, а выстрел был слева. Видно, где входное отверстие от пули, я сама занималась спортивной стрельбой и немножко разбираюсь. На стенах крови не было, как будто выстрел был в другом месте. А еще — она очень боялась оружия. Еще когда практику проходила, на стрельбах был случайный выстрел, и пуля прошла вскользь плеча. Раны не было, но она с тех пор боялась. Говорила мне: каждый день страшно получать оружие», — рассказала женщина корреспондентам.

Сейчас родительница намерена добиваться внимания к происшествию от главы СКР России Александра Бастрыкина.

Кстати, как стало известно Ura.ru от нескольких источников в силовых структурах региона, глава УМВД России по ХМАО Василий Романица написал заявление о выходе на пенсию. Источники портала считают, что на него могут успеть завести дело за халатность.

СИА-ПРЕСС будет следить за развитием событий.