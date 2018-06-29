Югра и Тюменская область договорились сохранить муксуна

В среду, 27 июня, в Ханты-Мансийск с рабочей поездкой прибыл врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой они обсудили вопросы организации, проведения мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов на территориях трех регионов.

В частности, обсуждалось создании рабочей группы по вопросам сохранения и приумножения биоресурсов Обь-Иртышского рыбохозяйственного района. Такой формат позволит выносить на федеральный уровень предложения по развитию рыбоводства, воспроизводству и сбережению ценных пород рыбы. Первоочередная цель рабочей группы – сохранение популяции муксуна на территории Тюменской области и Югры.

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы с вами все соседи и с Тюменской областью, и с ЯНАО. В 2018 году на федеральном уровне в правилах о рыболовстве в западносибирском рыбохозяйственном бассейне был и закреплены условия по воспроизводству. Эти решения не случайны – количество и объем стада муксуна критически минимальный, даже обсуждался вопрос о занесении рыбы в красную книгу, – заявила Комарова. – Мы решили, что так не должно быть. Муксуна нужно сохранить».

Александр Моор поддержал инициативу Натальи Комаровой и рассказал, что Тюменская область также занимается вопросами, связанными с воспроизводством водных биологических ресурсов. По его словам, в 2017 году в реки и озера Тюменской области было выпущено 9 миллионов личинок и молодой рыбы. Это на 7,6 миллиона больше чем в прошлом году и объемы продолжают расти – только с 2012 года он увеличился в три раза.

В Тюменской области разрабатывают несколько проектов по воспроизводству рыбы. В частности, в Тобольском районе на озере Волково может появиться племенной центр холодноводного рыбоводства, а на озере Царево – база сбора икры. Работы по реализацию этих проектов уже начались. При этом, пространство для развития отрасли на этом не исчерпываются.

«В Тюменской области есть серьезные резервы для развития отрасли рыболовства. За 2017 год выводок у нас увеличился на 19 процентов, относительно 2016 года. Сейчас мы должны все вместе сконцентрироваться на том, чтобы нас услышали. Мы должны выработать совместные предложения и вынести их, как законодательную инициативу, чтобы они были закреплены нормативно правовым документом, – подытожил Александр Моор. – Мы хотели бы не только охранять и воспроизводить ценные породы рыбы на сегодняшнем уровне, и сделать все от нас зависящее, чтобы в перспективе достигнуть рекордных объемов вылова муксуна, которые были в 1981 году».

Предполагается, что рабочая группа сможет вносить свои предложения в «Стратегию искусственного воспроизводства в России до 2030 года», которую Росрыболовство представило в мае этого года. Таким образом, инициативы Югры и Тюменской области в сфере рыбоводства и сохранения муксуна могут быть закреплены на законодательном уровне.