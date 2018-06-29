Одно здание, чтобы управлять городом

Как быстро растут наши… Дети? Нет, я не о них! Администрации городов и районов, федеральные и не очень службы и агентства. Даже главные руководители страны озаботились данным вопросом.

Но я не по части обвинений пишу. А чисто как констатация факта. Например, для меня исторически заведующим образованием останется ГОРОНО — городской отдел народного образования. Потом он превратился в управление, а потом и в департамент. Как я понимаю, количество работающих в департаменте отличается от количества работающих в управлении или, тем более, в отделе, и не в меньшую сторону. Если я не прав, поправьте меня.

Но, опять же, я не по поводу обвинений. Я вполне могу согласиться с тем, что для увеличивающегося Сургута, новых требований, новой организации работы необходимо больше работников… В общем, как обычно, начал очень издалека, подхожу к главному.

Из-за расширения подразделений нашей городской администрации все работники уже просто физически не влезают (и очень давно не влезают) в здание на Энгельса, 8. И в дополнение построены или приспособлены одно, второе, третье здание… Вдобавок, эти здания разбросаны по разным районам города.

Но кому это мешает, скажете вы? Мне кажется, мешает всем. От главы города, который не может, при необходимости, оперативно собрать тех или иных руководителей и специалистов (а без обычных работников нет полноты информации по любому вопросу, будь начальник хоть семи пядей во лбу). Через бюджет, который тратит на поездки начальников между зданиями дополнительные деньги. До обычных жителей города, которым приходится шарахаться от одного здания к другому.

Когда-то, чтобы не бегать из здания в здание, построили монстрообразные, но функциональные здания Правительства России, Государственного планового комитета СССР (ныне — Государственная Дума) и так далее. Да и в Сургуте та же ситуация. Гиганты Сургутнефтегаз, Газпром, Тюменьэнерго собрали под крышу одного большого здания всех своих работников аппарата управления (и не только его). И это точно очевидный плюс для управляемости огромных компаний. Но где же взять такое здание для администрации Сургута, скажете вы? Да и вообще-то деньги — хотя бы на проектирование.

Но, как сказала героиня одного малоизвестного молодежи советского фильма: «Ты смотришь в самый корень. Но эта проблема разрешима!» Здание уже готово (пишут, что на 52 процента). Стоит в центре города. Формально даже в ядре центра. Но его оставьте пока в покое. Давайте не будем думать о ядре города, чтобы не наломать дров и не настроить там черт-те что. Давайте подумаем о его застройке завтра (в историческом завтра)!

Возвращаясь к уже построенному зданию в центре города. Я думаю, вы уже поняли, что это здание уехавшего из Сургута Газпром переработки. Большое по площади и, говорят, с подземной парковкой. Да и главное — оно продается. Если сэкономить и не делать маленькие комнатушки-кабинеты, а работать по-современному, в огромных пространствах («оупенспейсах»), то, мне кажется, втолкнуть весь аппарат управления городом в данное здание вполне под силу. И, может быть, принять решение о запрете расширения администрации за пределы данного здания в будущем. Как обычно, по моим меркам времени — этак лет на 50.

Конечно, главной проблемой в моем плане оказываются деньги. В этом-то уж точно меня обвинят комментаторы статьи, задав известный вопрос. В данном случае, мне кажется, что главе города можно провести переговоры с большим Газпромом и, конечно, обратиться к губернатору Югры Наталье Владимировне Комаровой за помощью. Возможно, ей, как влиятельному руководителю мощного региона, удастся договориться с руководством большого Газпрома и лично с Алексеем Борисовичем Миллером о специфике и условиях покупки или, может быть, щадящей цене этого здания. Ведь на благое дело берется.

Что решит переезд администрации города в предлагаемое здание? Ну, как я уже говорил, соберет всех чиновников в одном месте. А кроме того, отпадет надобность строить несбыточные мечты о здании в ядре города и может, наконец-то, разрешит проблему запущенности территории между Газпромом и СИА-ПРЕСС Центром. Еще раз всем городом (со всенароднейшим обсуждением) подумать, что на этом пустыре построить, и приняться за работу. Чем ближе чиновники города будут к этому жилому и нежилому бедламу, тем быстрее мечты горожан, в том числе и мои, смогут сбыться!