Что у нашей сборной? Кто у нас лидер и есть ли он? Вопрос, на который мы ответим уже в ближайшем матче с Испанией

Не смог удержаться от своих пяти копеек в адрес чемпионата, вернее его футбольной части. Что с Аргентиной, Германией и другими фаворитами?

Мне думается, здесь есть объективные и субъективные факторы.

Объективные:

1) Тяжелые и длительные европейские внутренние чемпионаты, а также кубок и лига Европы, которые закончились месяц назад. В них играют все ведущие, звездные футболисты мира, и конечно это накопившаяся усталость. Тот же Роналду, после блестящего хет-трика в ворота Испании, не забил простой пенальти в следующей игре с куда более слабым соперником.

2) Исходя из этого, сборные-фавориты, претенденты на медали выстраивают свою тактику таким образом, чтобы набирать оптимальную форму по ходу чемпионата, рассматривая участие в групповом турнире как тренировочные матчи. В то время как для всех других участников каждый матч, начиная с самого первого это вопрос жизни и смерти (пример Кореи в том числе).

3) Жеребьевка чемпионата. Тут кому как повезет. При всем уважении, Панама и Саудовская Аравия это все же не Иран и та же Корея. Ну и дальше исходя из этого, уже на ранней стадии плей-офф, встречаются, едва ли не главные фавориты турнира Франция и Аргентина, а это значит дальше минус один претендент на титул.

Субъективные:

1) 4-х летний цикл чемпионата мира. Раз в 4 года. Еще ни одной даже самой звездной сборной последних лет не удалось повторить свой успех дважды подряд. Максимум, что смогли - это победа на ЧМ и чемпионате Европы (4+2=6 лет, последний пример Испания). Дальше неизбежно следует смена поколений и та же Испания уже через два года на следующем чемпионате мира не выходит и группы. Ну и самый свежий пример, действующий чемпион мира сборная Германии, занявшая последнее место в группе. Конечно это сенсация, но точно такая же, как со сборной Францией (2002 год), Италией (2010), Испанией (2014). Сохранить не проходящую звездную преемственность поколений еще никому не удалось, на это требуется время.

2) Роль личности в истории еще никто не отменял. Хотя конечно бывают исключения, но очень редко и только на чемпионатах Европы, вспомним сборную Греции, пусть кто-нибудь сегодня назовет хоть одно имя из состава чемпионов Европы 2004 года? Несмотря на любую звездность состава, или наоборот , но в сборной должен быть Лидер! В этом, на мой взгляд, одна из причин сенсационного поражения Германии. Единственная сборная в мире, обладающая 3-мя полноценными составами, но при этом кто у них лидер, так и осталось за кадром. В той же Греции таким лидером был, как ни странно, тренер Отто Рехагль. И как показывает жизнь лидер даже в одиночку способен привести команду к победе (Росси, Марадона,Роналду).

А что у нашей сборной? Кто у нас лидер и есть ли он? Вопрос, на который мы ответим уже в ближайшем матче с Испанией.

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