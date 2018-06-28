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Все выпускники колледжа русской культуры имени Знаменского в Сургуте получили дипломы

Дипломы об окончании среднего профессионального образования получили все 48 выпускников колледжа русской культуры имени Знаменского в Сургуте. Ранее студенты сдали выпускные экзамены в других образовательных учреждениях округа и страны из-за приостановленной аккредитации колледжа. При этом власти Югры в многочисленных заявлениях подчеркивают, что контролируют ситуацию.

Напомним, в конце мая стало известно, что по результатам проверки Рособрнадзора колледж не получил аккредитацию как профессиональное образовательное учреждение. У ведомства возник ряд претензий, которые касались как непосредственно учебного процесса, так и материального оснащения колледжа.

В результате учреждение потеряло возможность выдавать дипломы государственного образца, но, при этом, сохранило лицензию, которая позволит и дальше оказывать образовательные услуги. Подробнее об этом рассказали на круглом столе, прошедшем в колледже 18 июня с участием студентов, родителей, преподавателей, а также представителей окружных и местных властей.

О том, что региональное правительство держит ситуацию на контроле, сходу сообщил заместитель губернатора Югры Юрий Южаков. По его словам, ситуация хоть и сложная, но работа по возвращению колледжу аккредитации уже началась.

«Аккредитация учебных заведений либо проходит легко, либо имеет сложности. С колледжем пока непростая ситуация. Это означает только то, что основания для замечаний есть и их предстоит устранить. – описал ситуацию замгубернатора. - Сейчас необходимые для этого процедуры проводятся с колледжем и экспертным сообществом. Вернуться к восстановлению аккредитации мы должны и обязаны. И так и произойдёт. На период, пока учебное заведение не аккредитовано, оно сохраняет лицензию и продолжает образовательный процесс. В этой связи ответ: по образовательному процессу никаких сложностей и замечаний не возникает. Но нужно исправить замечания».

Положение колледжа и студентов осложняло то, что лишение аккредитации произошло незадолго до экзаменов, что не позволяло выпускникам получить диплом. Выход из ситуации был найден достаточно оперативно – итоговую аттестацию провели в других учебных заведениях. Для тех студентов, кто продолжат обучение, то для них процесс обучения практически не изменится.

По итогам круглого стола в колледже было принято решение разработать дорожную карту по возвращению колледжу аккредитации. При этом с 1 сентября обучение продолжится в штатном режиме, отметила директор Сургутского музыкального колледжа Лариса Яруллина:

Насколько мне известно, приказ о наборе обучающихся на 2018 год был выпущен в мае прошлого года. По всем направлениям уже должны быть списки и, возможно, выпущено постановление. Так что с 1 сентября в колледж снова пойдут первоклассники.

Многие сургутяне, в том числе и бывшие выпускники образовательного учреждения, были обеспокоены его судьбой и отмечали важность для города. Так искусствовед Кристина Руденченко считает, что аналогов ее родному колледжу в России нет.

«Недопустимо закрытие уникального учебного заведения, которое подготовило и продолжает готовить творческую элиту страны. Невозможно списать со счетов вклад школы/колледжа в развитие региона в целом. Это историческое заведение с богатейшими культурными и образовательными традициями»,- подчеркнула она.

В общей сложности, Рособрнадзор предъявил около 100 претензий к колледжу, которые необходимо исправить к декабрю этого года, рассказал заместитель директора колледжа им. Знаменского по учебной работе Константин Яцун во время заседания комитета по социальной политике сургутской думы, на котором обсуждалась ситуация в учебном заведении:

«В следующий раз пройти аккредитацию мы сможем через год, но все замечания должны устранить к декабрю, когда пройдет проверка Рособрнадзора. Сейчас мы уже знаем, какую работу нужно провести, в округе нашу ситуацию понимают и оказывают поддержку. Несколько лет назад нас уже объединяли с художественно-промышленным колледжом и это был тяжелый процесс как для коллектива, так и для студентов. Поэтому сейчас о реорганизации речь не идет».

В ближайший год коллективу колледжа и властям округа предстоит решить непростую задачу, вывести учреждение из кризиса и вернуть ему аккредитацию. Фактически, речь идет о сохранении важного имени в образовательной сфере Югры и регионального бренда. Пока что панических настроений в коллективе колледжа нет, но все может измениться. Ключевым моментом станет декабрь, когда пройдет проверка Рособрнадзора, и станут ясны дальнейшие перспективы. Если все пройдет успешно, то уже следующей весной колледж им. Знаменского вернет себе аккредитацию, а всю эту историю будут вспоминать как страшный сон.


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Сегодня в 18:12, просмотров: 80, комментариев: 0


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