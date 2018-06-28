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Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО

Фото vk.com/navalny
Фото vk.com/navalny

На живом человеке понятнее ведь всегда. Давайте на «пенсионере Навальном» рассмотрим.

Повышение пенсионного возраста, запланированное Путиным, — это не какое-то абстрактное «неудачное решение правительства», а совершенно конкретное ограбление каждого человека.

Нам внушают, что пенсия — это некая благотворительность со стороны правительства. Жест доброй воли. Милость.

Надо очень чётко понимать — это не так. Со своей зарплаты вы платите взносы в пенсионный фонд. И взносы очень большие. Часто говорят «это не ты платишь взносы, а работодатель». Это чушь. Для работодателя твоя зарплата именно так и обходится: деньги на руки + подоходный налог + социальные взносы (самый большой из которых — пенсионный). Не было бы этих налогов и сборов — зарплаты были бы больше. Это начислено с вашей зарплаты, это ваши деньги.

Мы решили сделать серию роликов, объясняющих людям масштабы и наглость этого обворовывания.

И сегодня у нас совершенно средний человек. Зовут его Алексей Навальный, ему 42 года.

Он всегда получал среднюю зарплату и платил с неё взносы (все данные по росстату). Его срок жизни тоже средний.

Обычный российский мужчина. Он выйдет на пенсию в 65 лет (по новым правилам) и умрёт в 66,5 лет.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros...

Что же за любопытная математика выходит у него с пенсией?

Обязательно участвуйте в нашем проекте по консолидированному голосованию против тех политиков и партий, кто выступает ЗА повышение пенсионного возраста. Подпишитесь, оставьте данные о городе, и на выборах любого уровня мы будем присылать список тех, кого надо мочить, и поддерживать любых кандидатов против них.

Мы будем вести большую агитационную кампанию и сделаем много разъясняющих роликов. Я схожу в Пенсионный фонд и возьму реальные цифры, чтобы показать всё не на «среднем Навальном», а на совершенно реальном.

Отдельная задача объяснить, что эта «реформа» — ограбление женщин в первую очередь. Они больше всего пострадают от планов правительства.

Я совершенно не исключаю и даже практически убежден, что тут запланирована «двухходовочка»: через некоторое время «добрый Путин» отругает «плохое правительство» и изменит план. Пенсионный возраст мужчин — 63 года (а не 65 лет), пенсионный возраст женщин — 60 лет (а не 63 года). Это и есть реальные цели.

Не давайте себя обмануть этим элементарным мухлежом. Для успешной пенсионной реформы нам нужны:
- борьба с коррупцией;
- нормальные дивиденды от госкомпаний в бюджет;
- перераспределение расходов бюджета от военно-полицейских расходов в пользу здравоохранения.

1 июля (в Иркутске 30 июня) в 26 российских городах пройдут акции протеста против повышения пенсионного возраста. В основном мы организовываем, но где-то присоединяемся. Все акции санкционированные. Зайдите сюда, найдите свой город и обязательно приходите. Иначе сначала вас ограбят, а потом вы будете работать до смерти.

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Сегодня в 16:45, просмотров: 58, комментариев: 0


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Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО

Статья дня. Пенсионер Навальный объясняет // ВИДЕО
Я совершенно не исключаю и даже практически убежден, что тут запланирована «двухходовочка»: через некоторое время «добрый Путин» отругает «плохое правительство» и изменит план
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