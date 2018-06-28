Дума Сургутского района определилась с приоритетами в работе на следующие полгода

Дума Сургутского района составила план своей работы до конца 2018 года во время июньской рабочей сессии. Парламентарии проведут три заседания, а в октябре -депутатские слушания. В общей сложности прогнозируется рассмотрение больше 50 вопросов, касающихся социально-экономического развития района.

Важным событием станет Координационный совет представительных органов местного самоуправления Югры, который состоится на территории Сургутского района в декабре этого года. Председатель думы Анатолий Сименяк отметил значимость мероприятия и выразил уверенность, что они, как «принимающая сторона», проведут его на должном уровне.

Также во время июньской рабочей сессии депутаты приняли несколько важных решений, касающихся социальной сферы жизни муниципалитета и скорректировали бюджет района. В последнем доходная часть была увеличена на 223,5 миллиона рублей, а расходная выросла на 227,9 миллионов рублей.

В частности, дума выделила деньги на ожидаемую покупку передвижного «Кванториума», о котором начали говорить еще в прошлом году. Образование в целом стало самой большой статьей расходов – больше 150 миллионов рублей будет направлено на ремонт образовательных учреждений и обновление материально-технической базы

«Приоритеты по финансированию мы расставили традиционно: социальная сфера, образование, ремонт школ, приобретение передвижного «Кванториума». К этому добавляется ремонт дороги в Солнечном, кровли спортивного комплекса «Лидер» в Нижнесортымском и завершение строительства хоккейного корта», - объяснил председатель думы Сургутского района Анатолий Сименяк.

Кроме того, в июне подошел срок окончания большого количества протокольных поручений, стоявших на контроле у депутатов. Об их эффективности их исполнения рассказал Анатолий Сименяк.

«Всего на контроле депутатов думы Сургутского района сегодня обозначено 21 протокольное поручение. Из них у 11 подошел срок исполнения. Радует, что по большей части из них мы видим положительную динамику, некоторые поручения нами были сняты с контроля, так как вопросы решились. В качестве одного из таких примеров могу привести ситуацию с Белоярским центром досуга и творчества.

Напомню, в апреле этого года во время выездных депутатских слушаний на Белом Яру руководитель данного учреждения обратилась к народным избранникам за помощью, в связи с образовавшимися дефектами кровли. - рассказывает Анатолий Сименяк. - Протекающая крыша несет в себе опасные последствия. Как минимум, это выход рабочего оборудования из строя. Приняв жалобу, депутаты поручили администрации района провести обследование кровли Белоярского ЦДиТ на предмет протечек и нарушения гидроизоляции. В итоге сегодня выяснены причины проблемы, определен перечень работ и составлена смета.

Во втором полугодии мы продолжим работать непосредственно в поселениях района. Постараемся чаще бывать на местах, чтобы лучше контролировать исполнение наших поручений и качество работ, выполняемых за счёт средств бюджета.Практику в несколько ином формате, нежели выездные слушания, мы уже опробовали. Вместе с депутатом избирательного округа, встречались на Высоком Мысу с главой поселения Тундрино, и хочу отметить, что очень много полезного удалось вынести из этой поездки. Поэтому будем выезжать, смотреть, разговаривать чтобы наболевшие вопросы у нас не копились месяцами, а находили свое решение».