Постоянная смена условий игры ни к чему хорошему не приведет

Первый вариант: развивать экономику, вкладываться в снятие административных барьеров, поощрять частную инициативу, воспитывать средний класс. Но нет — долго, дорого, не знаем как, не пробовали ни разу. И второй вариант — чисто бухгалтерский. А что, если сделать НДС 20 процентов? Оба на — 600 миллиардов!

И вот этот человек-калькулятор, к сожалению, и победил. Победило его простое решение: перемножить цифры на большее количество, скажем так, единиц. Все! Готово! Потому что оценка последствий, на мой взгляд, ушла на второй, на третий, на четвертый план.

Но и мы не должны забывать, что у нас, к сожалению, экономика такая гипертрофированная. Львиную долю поступлений в бюджет формируют предприятия сидящие на монопольной ренте. Либо это природная рента – нефтяники, газовики, либо это монополисты типа РЖД и энергохолдиногов, которые ни с кем не конкурируют. Вопрос, как на них скажется повышение НДС? Да, никак. Они просто заложат эти деньги в тариф и, соответственно, спокойно заплатят эти повышенные налоги в бюджет.

А вот для малого и среднего бизнеса, от которого мы столько времени ждем прорыв, повышение налога на 3-4 процента критично. Он теряет конкурентоспособность с федеральными структурами.

Помните, мы кричали 5-6 лет назад: «Ребята, федеральные сети убьют местных товаропроизводителей!»? Вот сейчас именно это и происходит. Даже у крупных местных товаропроизводителей падение производства составляет уже 30-40 процентов. Даже у хлебозавода — пока на 5-7 процентов, но очень не хочется, чтобы стало больше!

Создание для малого бизнеса лишнего повода, чтобы загнуться¸— это безусловное зло.

Развитие ситуации вижу так: подгоним инфляцию на 3-4%, это даже Центробанк признает. Причем цены повысятся не в 2019 году, их рост начнется уже сейчас. Потому что ожидание инфляционных процессов хуже самих инфляционных процессов. Это, условно говоря, истерика рынка.

А про пенсию даже комментировать не хочется. На что рассчитана пенсия, вообще вся пенсионная система? На уверенность человека в том, что если он будет добросовестно исполнять свои обязательства, на выходе на пенсию получит достойную компенсацию за годы, отданные работе. К примеру, мой стаж работы 20 лет, примерно половину я выработал. Но за 20 лет это шестая реформа! Какая уверенность у меня лично, как человека, который отчисляет немаленькие деньги в пенсионный фонд, должна сформироваться? О чем можно говорить, если меня заставляют платить больше, при этом я не знаю, сколько я на выходе буду получать? При этом я четко уверен, что за оставшиеся 20 лет будут еще 5-6 реформ, прогнозировать которые я не имею возможности.

Самое главное в пенсионной системе — понимание, прогнозируемость. Чтобы я сейчас смог посчитать на калькуляторе, сколько буду получать через 45 лет. Я должен быть четко уверен, что так оно и будет. А я не уверен. Более того, я уверен, что такого – не будет! оно не будет достоверно четко, понимаете? И это основное зло, потому что убивает мотивацию к тому, чтобы добросовестно делать эти отчисления.

Суть сегодняшней пенсионной реформы — перераспределение доходов, а не обеспечение достойного существования тех, кто наполняет пенсионную систему.

Идея накопительной пенсии с социальной частью была очень прогрессивной, но она не просуществовала и пяти лет. А что такое пять лет для пенсионной реформы? Постоянная смена условий игры ни к чему хорошему не приведет.

Единственный псевдоположительный момент, который я вижу в этой ситуации, заключается в том, что реформа приведет к росту безработицы.

Я искренне считаю, что у нас низкий процент безработицы, и это плохо, знаете почему? Нет конкуренции за рабочие места. А с повышением пенсионного возраста она появится. И у работников появится стимул повышать производительность труда, квалификацию, хоть как-то развиваться. Но этот плюс, пожалуй, единственный.

Нужен закон, запрещающий реформу пенсионной системы на ближайшие лет тридцать. Утвердить уже хоть какую-нибудь и законодательно запретить ее менять под страхом того, что инициатор очередной реформы подлежит увольнению с любых государственных должностей! Люди, которые пять лет назад уверяли нас в том, что новая система — это надолго, если не навсегда, сейчас придумают новую реформу. Этим людям должно быть стыдно. И не просто по-человечески стыдно, а профессионально: они должны расписаться в собственной профнепригодности и покинуть свои должности. Кто может инициировать этот закон? Политическое большинство.