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Боюсь, что несмотря на все возмущения, повышение пенсионного возраста и НДС произойдёт

Как человек и предприниматель, я отношусь к повышению НДС отрицательно, потому что это приведёт, как минимум, к росту цен на все продукты и услуги, и, скорее всего, исключит мотивацию у людей на работать «в белую». Что касается пенсионного возраста, то сейчас у людей две мотивации - пенсия и получение кредита, одна из двух составляющих отпадает, что, на мой взгляд, негативно может отразиться на экономике в целом.

С другой стороны, я понимаю, что, наверное, на данный момент государство просто не в силах нести те обязательства, которые оно на себя взяло. Это для меня, как для гражданина, не совсем хорошее оправдание, но, как говорится: Если нету денег, то их и невозможно потратить.

Я уверен, что это было сложное решение для правительства и, безусловно, они пошли на это, потому что не видят других источников финансирования для реализации своих планов. Боюсь, что несмотря на все возмущения, повышение пенсионного возраста и НДС произойдёт.

Пенсионный возраст, на мой взгляд, даже важнее, потому что повышение НДС просто приведёт к увеличению цен и всё. Честно говоря, не понимаю в чём здесь смысл, но для государства он понятен - за счёт увеличения НДС больше налогов будет поступать в казну.

Для предпринимателей это ни к чему не приведёт, а для конечных потребителей все закончится ростом цен. А вот повышение пенсионного возраста уже более щекотливая тема, но, я так понимаю, оно вызвано тем, что государство не может выполнить свои социальные обязательства.

Если есть такая необходимость, потому что нет денег в кассе, то тогда возникает другой вопрос - куда они девались из кассы? Это очень интересный момент, но немножко другая история.

В целом, это чрезвычайно непопулярные решения, поэтому я уверен, что правительство пошло на него исключительно в силу того, что исчерпало лимит возможностей выполнять финансовые обязательства, которые оно на себя взяло. Поэтому эти решения мне очень не нравится, но я понимаю, что по-другому, наверное, государство не может поступить.


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Сегодня в 16:16, просмотров: 57, комментариев: 1


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 16:46
И Пахотин и Птицын - оба единороссы, к чему эти лицемерно встревоженные посты? Вы же как один пойдёте одобрять линию партии, когда надо будет.

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Мнения

Боюсь, что несмотря на все возмущения, повышение пенсионного возраста и НДС произойдёт

Боюсь, что несмотря на все возмущения, повышение пенсионного возраста и НДС произойдёт
Если есть такая необходимость, потому что нет денег в кассе, то тогда возникает другой вопрос - куда они девались?
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