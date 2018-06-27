Я отрицательно отношусь к идее повышения пенсионного возраста. Тут даже ответ сам по себе очевиден. Если повышается пенсионный возраст, то я соответственно, понимаю, что уйду позже на пенсию. А если произойдет повышение пошлин и налогов, то это приведет к увеличению нагрузки на бизнес, за этим последует и увеличению цен и так далее, это уже вытекающие последствия.

Я считаю, что на сегодняшний день нет никакой необходимости увеличивать пенсионный возраст и повышать НДС. У государства без этого есть механизмы и рычаги для того, чтобы сбалансировать экономику.