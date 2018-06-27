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Социальные стартаперы считают, что Сургуту не хватает школы балета и фотокурсов для молодых мам

Оксана Степина — многодетная жительница Сургутского района. У нее пятеро детей, четверо из которых детсадовского возраста.

Молодая мама хочет открыть центр дневного пребывания детей в поселке Снежный, где и проживает. Именно поэтому отучилась в Школе социального предпринимательства.

О своем проекте перед компетентным жюри она рассказала на итоговом мероприятии Школы. «В поселке нет ни одного детского сада, школы и даже детских площадок. И в ближайшие годы их строительство не планируется. О Снежном будто забыли. А жителям приходится возить детей в детские сады в город или близлежащие поселки, что совсем не удобно», — рассказывает Степина.

Оксана обратилась к экспертной комиссии, которая состояла из представителей профильных департаментов округа, органов местного самоуправления, Общественной палаты Югры и других, попросив не только оценить ее задумку, но и помочь с поиском помещения. Потенциальному молодому предприниматели пояснили, какие шаги ей необходимо предпринять, чтобы найти желанные квадраты. Например, привлечь как инвестора человека, сдающего дом в поселке.

Напомним, Школа социального предпринимательства организована Фондом поддержки предпринимательства Югры в 2014 году. На сегодня уже шесть групп презентовали свои проекты — кто-то действующие, а кто-то — еще только планируемые.

За четыре месяца обучения ученики Школы при помощи наставников приводят свои идеи в полностью сформированные социальные бизнес-проекты. В этом году такой шанс получили 92 человека, но представить свои идеи смогли только чуть больше 40. Всего же заявки на обучение подали 223 жителя Сургута и района.

Отметим, что после защиты проектов ученики не получают какие-либо призы или бонусы, а лишь надеются на то, что им дадут компетентные советы, подсказки и оценку профессионалы, сидящие в жюри. Кстати, все выпускники школы отмечают, что главным призом для них являются знания, которые они черпают в процессе обучения.

Руководитель рекламного агентства «ПолиПринт» Юлия Гарифуллина в бизнесе уже 15 лет. В Школу пришла с новым проектом — экспресс-курсы по обучению молодых мам фотографированию их детей. «У многих после рождения ребенка появляются хорошие фотоаппараты, но мамы толком не умеют ими пользоваться. Мы будем учить этому», — рассказывает бизнесвумен.

Предпринимательница, как и другие уже состоявшиеся бизнесмены, пришла в Школу, чтобы получить новые знания. Их они могут использовать как для развития своих действующих проектов, так и для успешного создания новых. «Когда мы начинали, таких школ не было, и нам таких знаний не хватало. Тут легко доносят информацию, дают рабочие инструменты. Например, теперь я всегда буду составлять бизнес и финансовый план всех своих проектов на бумаге. Когда держишь все это в голове, ты не видишь, есть ли рентабельность», — говорит Гарифуллина.

Солидарна с мнением о большой пользе Школы и Валерия Гартунг, которая только начинает свой путь в бизнес-среде. Девушка хочет открыть Центр дополнительного образования для детей третьих-четвертых классов, в котором ребят будут учить формированию компетенций 21 века. В центре их обучат художественному дизайну, программированию, конструированию и английскому языку.

Региональный представитель фонда «Наше будущее» Ольга Сидорова отметила, что на текущий момент в Сургуте и округе созданы все условия, которые помогают развиться любому соцпроекту с грамотно проработанной концепцией. Например, возможность получить всевозможные гранты, субсидии, включиться в реестр поставщиков соцуслуг и так далее.

Выпускники Школы осведомлены о имеющихся возможностях. Так, например, Владимир и Анна Фесюк собираются открыть школу балета в Сургуте. Там смогут заниматься как дети, так и взрослые. Причем, как отметил Владимир на защите проекта, принимать на занятия они будут ребят с двух лет, чего не делают их конкуренты. Мужчина планирует работать с департаментом образования, чтобы их воспитанники могли оплачивать занятия сертификатами ПФДО.

Информацию о новом наборе в Школу социального предпринимательства можно получить на сайте Фонда поддержки предпринимательства Югры sb-ugra.ru.


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Сегодня в 13:50, просмотров: 150, комментариев: 0


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