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Мы вообще не обязаны повышать пенсионный возраст

Пока мы слышим только некие тезисы. Одни педалируют то, что от этого увеличатся пенсии, их оппоненты говорят обратное, что ничего не увеличится, а произойдет только рост пенсионного возраста. Трудно говорить о том, чего мы еще не видели – несмотря на то, что в правительстве говорят, что разослали законопроект в регионы, но, скажем, в окружной думе документ не появился.

Лично я убежден, что мы вообще не обязаны увеличивать пенсионный возраст, безотносительно к экономическим обоснованиям. Да, наш Пенсионный фонд уже не покрывает потребности даже действующих пенсионеров, но вопрос – единственный ли способ сделать его менее затратным путем увеличения пенсионного возраста? Это нужно обсуждать.

Что касается налогов, то очевидно, что НДС будет повышен [с 18 до 20 процентов], это точно. По подоходному налогу пока речь не идет, но ясно, что тема введения гибкой шкалы не исчерпана и к ней придется возвращаться. Никто не сомневается, что с ростом НДС собственники переложат, если не все, то часть затрат на плечи потребителей, так что рост цен будет неизбежен. Насколько сильным он будет, зависит от многих факторов.

Какие защитные механизмы будут разработаны, чтобы избежать одномоментного и повсеместного роста цен? Как поведут себя государственные монополии, от которых ценообразование зависит прежде всего: стоимость бензина, газа, электроэнергии? Каким образом государство застрахует потребителей от перекладывания на них возросшего НДС? Ну и конечно, многое зависит от того, насколько общество созрело для того, чтобы адекватно реагировать на подобные вещи.

Резонансные законопроекты о повышении пенсионного возраста и НДС будут рассматриваться в первом чтении во время июльской рабочей сессии Государственной думы. Второе чтение стартует осенью после парламентских каникул и общественного обсуждения. Портал siapress.ruбудет держать в курсе своих читателей о ходе дискуссий в Государственной думе.


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Сегодня в 13:08, просмотров: 297, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 14:16
сохраним заметку, а потом на сайте госдумы посмотрим, КАК проголосовал этот гражданин, неужель супротив линии партии
Костромич Ильич
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Сегодня в 14:18
в кои-то веки соглашусь с предыдущим оратором. посмотрим, на какую кнопочку он давить будет
Gopnik
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Сегодня в 14:37
Вот у него когда- то бюджет города был, ребятам с Костромы такие цифры и во сне не снились.

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Мнения

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Дмитрий Пахотин, депутат думы Сургута Сегодня в 16:16
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