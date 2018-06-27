Лес в городе! Посреди улиц Сургута появляются новые арт-объекты // ФОТО

Начало июня ознаменовалось в Сургуте появлением масштабного живописного пейзажа (из двух частей) на Первопроходцев, 11 (художники: Кристина Серебрякова, Дмитрий Кулешов). Однако в рамках проекта «Музей под открытым небом» город украсят еще минимум девять арт-объектов.

Как сообщила siapress.ru куратор программы Ольга Сидорова, накануне началась работа по облагораживанию еще двух невзрачных трансформаторных будок.

Так, на Взлетном проезде, 2т, благодаря стараниям художников из творческого центра «Сойка», скоро появится настоящая березовая роща.

Художник Виктор Широбоков работает над пейзажем на Взлетном проезде, 2т

Тем временем рядом с Центральной районной библиотекой на проспекте Пролетарском, 10/3, буквально на глазах рождается «Солнечный день», изображающий жизнь коренных народов Севера.

Художница Елена Козлова за работой над пейзажем «Солнечный день» на проспекте Пролетарском, 10/3

Напомним, проект «Музей под открытым небом» реализует АНО «Интеллектуальный клуб» при поддержке Фонда президентских грантов.