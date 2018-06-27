С праздником, молодые и амбициозные!

Молодость - один из самых интересных периодов в жизни. Перед вами открыты все дороги, вы еще не перестали мечтать и ставить перед собой амбициозные цели и задачи.

От всей души желаю, чтобы у каждого из вас все получилось, и вы прожили яркую неординарную жизнь. Но знайте, что на этом пути вас будут поджидать трудности и серьезные препятствия. Только работа над собой и желание быть конкурентоспособным в этом быстроменяющемся мире позволит добиться успеха.

Администрация Сургутского района слышит инициативы, которые вы ей предлагаете и помогает в их реализации. Мы прилагаем огромные усилия для того, чтобы в каждом из поселений у молодежи была возможность заниматься спортом и раскрывать свои творческие способности. Впереди у нас большая работа и огромное количество идей и проектов, которые еще только предстоит претворить в жизнь!