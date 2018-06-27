Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём молодежи!

Молодость – самое лучшее время для осуществления самых смелых и невероятных замыслов. Эти судьбоносные годы остаются в памяти, как время свободы и новых открытий.

Наша молодёжь очень активна. Её общественная деятельность содержит инициативы, включающие в себя основы патриотического воспитания, развития спорта, волонтёрской деятельности и многих других. Представители нового поколения представляют огромный потенциал для развития Сургутского района. Вы, молодые, легко овладеваете сложными профессиями, совершенствуете традиционные виды деятельности, открываете и реализовываете новые. Вы максимально участвуете в судьбе Сургутского района, насколько позволяет ваша энергия и решительность.

Желаю тем, кто стремится к успеху на трудовом поприще – упорства и трудолюбия! Студентам – сдать сессию на «хорошо» и «отлично». Вы – наша гордость! Идите только вперёд – за новыми достижениями!