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Отвлекающий маневр и штрафной удар

Ситуация в стране последних пары недель лично мне напоминает игровой момент спортивного матча, когда судья назначает штрафной удар. Несправедливый штрафной удар.

Ситуация в стране последних пары недель лично мне напоминает игровой момент спортивного матча, когда судья назначает штрафной удар. Несправедливый штрафной удар. На воротах — команда, ничего не нарушавшая, — население. А забить пытается сторона, к действиям которой возникает очень много вопросов. Прежде всего, из-за маневров, отвлекающих внимание от сути происходящего.

То, что объявление о начале очередных экономических реформ совпало со стартом Чемпионата мира по футболу, лично меня удивило только в одном аспекте. А именно: неужели правительство считает нас настолько тупыми, полагая, что увлекшись футбольными баталиями, мы не заметим его (правительства) попытку увеличить и без того немалое налоговое бремя. Никто ведь, думаю, не будет спорить о том, что пенсионная реформа — это не социальная, а именно экономическая программа. Задача которой хоть как-то восполнить бюджет.

О том, что он пуст, говорит множество факторов. И прежде всего — эти самые предложения. Ох, не на перспективу они… А на удовлетворение уже сегодняшних потребностей. Об этом уже заговорили вслух, и это не просто ропот обывателей, а рассуждения людей, в политике, экономике и истории разбирающихся. Все чаще — публичные.

Ропот обывателей, кстати, тоже выходит за пределы кухонь: в стране начались митинги. Сургут, правда, в них не участвует, да и политбомонд пока предпочитает уходить от ответов на прямые вопросы, но это уже немного другая тема.

Так вот, вернусь к отвлекающим маневрам. Поначалу мне казалось, что правительство России решило принять в нашей стране Чемпионат мира для того, чтобы провести экономические реформы.

Сейчас, зная приблизительные цифры затрат на это событие, и понимая, что, средства эти наверняка не окупятся, у меня другая версия. Что скачки цен на бензин, слухи (пока еще) о жестком варианте повышения пенсионного возраста и повышение НДС — маневр, отвлекающий население от вопроса в адрес власти: А зачем нам этот мундиаль? Чтобы потом с гордостью вспоминать «Зато как погуляли!»? Так недолго эти воспоминания будут длиться, особенно когда убедимся, что холодильник пуст. Как и кошелек. Хорошо хоть не в долг (хотя, может и так, иначе зачем реформы именно сейчас?) Рассчитывать на то, что «гости накормят»? Не для этого же мы их звали, а для того, чтобы продемонстрировать свой достаток — все, что есть в печи, все на стол мечи! Но наше ли это решение? Здесь «мы» — это население.

Проще объяснить через «женскую» аналогию. Есть «барыня» (население России), не особо разбирающаяся, сколько денег и иных активов у нее осталось. И есть хитрый управляющий (правительство), прекрасно знающий, что этих денег из-за его бездарной работы практически нет, но решивший организовать для своей хозяйки грандиозный праздник. Практически сюрпризом, хотя на ее же деньги. А скорее даже — будущие деньги.

Зачем он это сделал?

1.Отвлечь барыню, чтобы не задала раньше времени неудобный вопрос: а что у нас с бюджетом, в том числе – бюджетом развития?

2. Поднять ей настроение, чтобы благосклоннее отнеслась к неприятным новостям и не самым мудрым идеям о том, как ситуацию исправить (повышение НДС).

3. Дать возможность подзаработать «кухаркам», организовавшим это мероприятие. Не факт, что именно подзаработать, а не навариться. Буду признательна, если продолжите список в комментариях.

А теперь вернусь к спортивной терминологии: так кому должен быть назначен штрафной в этой ситуации? Барыне или хитрому управляющему? Почему ситуация на игровом поле оказалась вывернутой наизнанку? И главное — что с этим делать? Стоп-игра?


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Сегодня в 06:37, просмотров: 268, комментариев: 10


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Комментарии:
Gopnik
не нравится
Сегодня в 07:02
Читаю статьи уважаемых дам и удивляюсь , это ж какое совпадение с Чемпионатом Мира, а разве в прошлом году некоторые либеральные персонажи никому не говорили что после выборов нас ждет рост пенсионного возраста и рост налогов , правда каких точно тогда не было известно.
Маргарита Стройнова Gopnik
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Сегодня в 07:08
а никто и не говорит, что совпадение. о том и текст: сперва казалось, что ЧМ специально "завели", чтобы от реформ внимание отвлечь. А затем проявилась другая логика развития событий: реформы все равно ведь делать надо? надо. так почему бы их не использовать еще и как отвлекающий маневр для нерационального использования бюджетных средств
Gopnik
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Сегодня в 07:22
Это не реформа , мошенническая схема как забрать 1,5 млн за 8 лет у женщин или поменьше если срок понизят. А Чемпионат завели чтобы бабло как обычно распилить, интересно зачем в маленьком Саранске такой стадион.
Маргарита Стройнова Gopnik
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Сегодня в 07:23
то есть, вы одно с другим не соотносите?
Маргарита Стройнова Gopnik
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Сегодня в 07:25
и, кстати, да. про стадион в Саранске. Интересно, хватит ли у города бюджета, чтобы эту махину потом содержать? И будут ли эти средства окупаться хотя бы на 5 процентов
Gopnik
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Сегодня в 08:03
Интересно , а что член "секты свидетелей Навального" 444 ничего не пишет спит еще.
Dochimacho
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Сегодня в 08:39
И Евровидение, и Олимпиада, и Мундиаль, скоро Универсиада, маячит на горизонте некий Фестиваль Молодёжи. Зачем? Подобные мероприятия развивающиеся страны давненько не проводят. Дорого, не окупается этот пир. Сегодня петушиные перья распускают только страны третьего мира. Хвастливые идиоты, которые не умеют считать. И по опросам, очень низок процент интересующихся футболом стране, что то процентов 20. Как правительство могло додуматься об отвлекающем манёвре, если этот спортивный базар мало кого интересуют в стране?
Dochimacho
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Сегодня в 08:40
Извиняюсь, ошибка: читать развитые страны
Gopnik
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Сегодня в 08:52
Уже ведутся геологические исследования для моста на о. Сахалин, автомобильный в КНДР. Тут мост через р. Лену нужен, а они чем занимаются.
альберт леонов
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Сегодня в 09:18
Какой протест в Сургуте?! Тут своей собственно тени боятся политики! Ну кто выйдет?! Коммунисты ?! Те в самих себе разобраться не могут! У них свои игры идут. Профсоюзы? Карманные создания, они без указявки не полезут никуда... Всякие там НКО - тоже. Про оппов, они в сети только визжать аки поросята могут и не более того. Те которые при власти - у них мнения своего нет, они все аки один. Партия сказала молчать, они молчат!
Ну могу я выйти с одиночным пикетом, лозунг написать на бумажке :
на чисто русском языке... постоять мин 10-20 и угореть на 15 суток , за ненормативную лексику.
Есть ли в этом рациональное зерно?! Есть, побыть в тишине камеры, уйти в голодовку.. Сбросить лишнего весу ...
Итог: поправлю свое здоровье и схудну малость.
С другой стороны для меня как для буддиста - смерть желанна.
И будет она от того что работать буду или просто, естественным путем, разницы нет. Точно знаю знаю что она придет. Но хочется построить небольшой дацан для верующих, исполнить свой путь!

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