Отвлекающий маневр и штрафной удар

Ситуация в стране последних пары недель лично мне напоминает игровой момент спортивного матча, когда судья назначает штрафной удар. Несправедливый штрафной удар. На воротах — команда, ничего не нарушавшая, — население. А забить пытается сторона, к действиям которой возникает очень много вопросов. Прежде всего, из-за маневров, отвлекающих внимание от сути происходящего.

То, что объявление о начале очередных экономических реформ совпало со стартом Чемпионата мира по футболу, лично меня удивило только в одном аспекте. А именно: неужели правительство считает нас настолько тупыми, полагая, что увлекшись футбольными баталиями, мы не заметим его (правительства) попытку увеличить и без того немалое налоговое бремя. Никто ведь, думаю, не будет спорить о том, что пенсионная реформа — это не социальная, а именно экономическая программа. Задача которой хоть как-то восполнить бюджет.

О том, что он пуст, говорит множество факторов. И прежде всего — эти самые предложения. Ох, не на перспективу они… А на удовлетворение уже сегодняшних потребностей. Об этом уже заговорили вслух, и это не просто ропот обывателей, а рассуждения людей, в политике, экономике и истории разбирающихся. Все чаще — публичные.

Ропот обывателей, кстати, тоже выходит за пределы кухонь: в стране начались митинги. Сургут, правда, в них не участвует, да и политбомонд пока предпочитает уходить от ответов на прямые вопросы, но это уже немного другая тема.

Так вот, вернусь к отвлекающим маневрам. Поначалу мне казалось, что правительство России решило принять в нашей стране Чемпионат мира для того, чтобы провести экономические реформы.

Сейчас, зная приблизительные цифры затрат на это событие, и понимая, что, средства эти наверняка не окупятся, у меня другая версия. Что скачки цен на бензин, слухи (пока еще) о жестком варианте повышения пенсионного возраста и повышение НДС — маневр, отвлекающий население от вопроса в адрес власти: А зачем нам этот мундиаль? Чтобы потом с гордостью вспоминать «Зато как погуляли!»? Так недолго эти воспоминания будут длиться, особенно когда убедимся, что холодильник пуст. Как и кошелек. Хорошо хоть не в долг (хотя, может и так, иначе зачем реформы именно сейчас?) Рассчитывать на то, что «гости накормят»? Не для этого же мы их звали, а для того, чтобы продемонстрировать свой достаток — все, что есть в печи, все на стол мечи! Но наше ли это решение? Здесь «мы» — это население.

Проще объяснить через «женскую» аналогию. Есть «барыня» (население России), не особо разбирающаяся, сколько денег и иных активов у нее осталось. И есть хитрый управляющий (правительство), прекрасно знающий, что этих денег из-за его бездарной работы практически нет, но решивший организовать для своей хозяйки грандиозный праздник. Практически сюрпризом, хотя на ее же деньги. А скорее даже — будущие деньги.

Зачем он это сделал?

1.Отвлечь барыню, чтобы не задала раньше времени неудобный вопрос: а что у нас с бюджетом, в том числе – бюджетом развития?

2. Поднять ей настроение, чтобы благосклоннее отнеслась к неприятным новостям и не самым мудрым идеям о том, как ситуацию исправить (повышение НДС).

3. Дать возможность подзаработать «кухаркам», организовавшим это мероприятие. Не факт, что именно подзаработать, а не навариться. Буду признательна, если продолжите список в комментариях.

А теперь вернусь к спортивной терминологии: так кому должен быть назначен штрафной в этой ситуации? Барыне или хитрому управляющему? Почему ситуация на игровом поле оказалась вывернутой наизнанку? И главное — что с этим делать? Стоп-игра?