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Зато как погуляли!

Решение проводить Чемпионат мира по футболу в России отработало свою политическую цель на все 146%

Как и большинство среднестатистических женщин, к футболу я довольно равнодушна. Ну, есть он и есть. Но, конечно, сложно игнорировать футбольную тематику, когда новости, фото и репортажи с мундиаля ежедневно сыплются из каждого утюга. Так что в минувшие выходные мы с мужем решили прогуляться по центру Москвы, где, по заверениям известных блогеров, царит атмосфера огромной любви и всеобщего братания фанатов со всего мира.

О том, что Москва принимает футбольный чемпионат, догадаться можно уже в метро. В вагонах появились телеэкраны с трансляцией матчей и новостей, на станциях и в переходах обновили навигацию, продублировали надписи на английском там, где их не было. На центровых станциях добавили крупные указатели к стадиону «Лужники», фанзоне и главным достопримечательностям, а также подробные карты местности. В общем, заблудиться в столице иностранцу, а тем более российскому туристу нынче сложно.

На поверхности с избытком и тех, и других. Выйдя из перехода возле Александровского сада, мы сразу оказались в гуще толпы. Пестро, как на восточном рынке — разноцветные флаги, футболки, аквагрим на лицах. Все толпятся, радуются, фотографируются. Много блогеров, записывающих видео или ведущих прямые трансляции, журналистов тоже хватает. Полицейских больше, чем обычно, но все спокойны и вежливы. На входе на Красную площадь стоят рамки металлодетектора, но опять же, несмотря на большое скопление людей — никаких очередей и давки, все быстро и четко.

Любимое место тусовки фанатов — Никольская улица. Выбор очевиден — она пешеходная, в двух минутах от Кремля и обильно украшена иллюминацией. В вечернее время — волшебное зрелище. Днем ее наводняют иностранные фанаты, перетянувшие на себя все внимание от уже поднадоевших фокусников и аниматоров. Сувенирные, лавки, напротив, не пострадали, а бодро торгуют кокошниками и кислотного цвета ушанками.

Наибольшую толпу вокруг себя собрал парень из Аргентины, который поехал на Чемпионат пять лет назад на велосипеде за это время преодолел 80 000 км и 37 стран. Футбольные фаны оккупировали все кафе и открытые террасы, распевая песни, распивая алкогольные и не очень напитки, щедро раздавая интервью и обнимаясь направо и налево. В ход идет русский, английский, испанский, немецкий, язык жестов... В конце концов, слово «футбол» на всех языках звучит одинаково, так что его одного уже достаточно для полноценного общения. Это не агрессивная пьяная толпа, а просто скопление веселых людей, которым хорошо и которые хотят поделиться своей радостью с окружающими. На заднем фоне при этом можно расслышать музыку Чайковского, которую вживую исполняет оркестр возле Большого театра. И эта городская какофония прекрасна.

На Старом Арбате, где людей было поменьше, удалось найти свободный стол на террасе Хард-рок кафе. Рядом сидели французы, которые, спасая свой стол от внезапного дождя, придвинули его поближе к нашему, что и стало поводом пообщаться. Семья уже посетила Казань и Екатеринбург и после Москвы собиралась в Питер. Соседи были в полном восторге от России и посещенных ими городов. Хотя, как призналась мне мама-француженка, у нее перед поездкой были некоторые опасения насчет криминальной обстановки в стране и недружелюбия россиян. Но она безмерно счастлива, что они не подтвердились, и это путешествие оказалось одним из лучших в ее жизни.

Не могу не сознаться - в этот момент на меня накатила гордость за страну. Чувство, к сожалению, редко испытываемое и оттого крайне приятное. С этой точки зрения решение проводить Чемпионат мира по футболу в России отработало свою политическую цель на все 146%, поскольку, думаю, у многих из нас в эти дни нашелся повод гордиться. Победами нашей сборной, нашим гостеприимством, нарядными улицами...

Я не говорю сейчас о негативе, с которым иностранные туристы тоже успели столкнуться. Но, согласитесь, в любом городе любой страны есть неблагополучные районы, криминальные личности, ушлые таксисты и жадные арендодатели. От этого никто не застрахован. Меня точно так же обсчитывали в Таиланде, пытались обокрасть в Амстердаме и якобы не понимали в Праге. Надеюсь, нечаянное столкновение этой стороной действительности не испортит гостям общего впечатления о нашей стране. И, надеюсь, у «моих» французов и остальных фанатов поездка в Россию пройдет без происшествий, и они благополучно вернутся домой после завершения Чемпионата.

А мы... Мы останемся тут в роли той хозяйки, которая, проводив поздних гостей, устало оглядывает квартиру. Горы грязной посуды, серпантин на полу, окурки в кактусе... Классная была вечеринка. Только вот холодильник теперь пуст и в кошельке ничего не осталось. Но зато как погуляли!


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Сегодня в 04:17, просмотров: 51, комментариев: 1


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Комментарии:
Gopnik
не нравится
Сегодня в 04:51
Судя по странам где был автор статьи, холодильник у нее далеко не пустой. Не надо прибедняться.

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Мнения

Зато как погуляли!

Зато как погуляли!
Решение проводить Чемпионат мира по футболу в России отработало свою политическую цель на все 146%
Ася Гареева Сегодня в 04:17
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