​Гуляй, Вася! Но до 23 часов

В этом году 64 сургутских родителя были привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а точнее — за нахождение детей после 23 часов в общественных местах.

Напомним, в летнее время, начиная с апреля и до конца сентября, в Югре запрещается нахождение детей и подростков на улицах, стадионах, в скверах, парках и других общественных местах после 23 часов без сопровождения родителей.

За несоблюдение так называемого комендантского часа ответственность может понести как ребенок, так и его родитель или законный представитель. Чаще всего полицейские «карают» последних, выписывая им штраф. Подростка могут поставить на учет, но лишь в случае, если его поймали на улице пьяным или под действием наркотиков.

Сумма денежного наказания зависит от статьи КоАП. Так, например, если ребенок младше 16 лет (маленькие детки — маленькие бедки) пил спиртное в парке, его маме или папе выпишут штраф в размере до двух тысяч рублей. Если дитятко старше — до пяти тысяч или могут арестовать взрослых на 15 суток.

Если подросток просто гулял, то «за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» родителям грозит до 500 рублей убытков.

Кстати, в прошлом году к ответственности за поздние прогулки своих детей было привлечено 39 сургутян.