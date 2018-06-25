​Хорошо плывут: Что грозит сургутянам за купание в запрещенных местах? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Сургутяне уже открыли купальный сезон, несмотря на переменчивую погоду. На данный момент в городе и окрестностях нет официально безопасных мест для купания, но есть оборудованные пляжи для любителей понежится на солнышке: берег в парке «За Саймой» и берег речки Черной (в районе дачного кооператива «Рассвет»).

СИА-ПРЕСС решил узнать, что грозит отдыхающим, решившим пренебречь запрещающими табличками и поплескаться в воде.

Сейчас в Сургуте в местах массового отдыха у воды установлено 48 запрещающих знаков, утвержден график их патрулирования сотрудниками ГО и ЧС и разработаны памятки «Правила поведения на воде». Тот, кто «не заметит» табличку, рискует не только своей жизнью и здоровьем, но и рублем. За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.

Но, как оказалось, на денежное взыскание еще никто из нарушителей не нарвался. Причина проста — соблюсти закон очень сложно: «Если на пляже несколько десятков людей, мы просто не сможем штрафовать всех — не хватит сотрудников полиции. К тому же мало кто из отдыхающих берет с собой паспорт, а для составления протокола нужно удостоверение личности», — рассказала siapress.ru начальник отдела по защите населения и территории города от ЧС Управления по делам ГО и ЧС Елена Гусева.

Поэтому для снижения числа трагедий на воде основной упор в Сургуте делается на профилактику: проводится масштабная пропаганда безопасного поведения людей на пляжном отдыхе, разъяснительные беседы о личной культуре безопасности и так далее.

Для справки: За последние десять лет на водоемах Сургута погибло 86 человек, из них шесть детей. Пострадало 382 человека. За 2017 год утонуло пять взрослых. В 45 процентах случаев трагедии происходят из-за купания в нетрезвом виде, в 20 процентах — из-за удара головой при нырянии и спазмов при перепаде температур, в 30 процентах случаев люди не умели плавать или нарушали меры безопасности.