​Олег Шейн: На Западе люди могут поездить на свою пенсию по миру – у нас только пойти

Депутат Госдумы Олег Шейн выступил в парламенте в минувший четверг.
Он высказался резко против повышения пенсионного возраста и назвал текущие проблемы государства, а также возможные пути решения этих проблемы.
Видео с YouTube канала «Олег Шеин».
Депутат Госдумы Олег Шейн выступил в парламенте в минувший четверг.
Он высказался резко против повышения пенсионного возраста и назвал текущие проблемы государства, а также возможные пути решения этих проблемы.
Видео с YouTube канала «Олег Шеин».
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