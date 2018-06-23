И дождь нипочём: Сегодня в Сургуте прошел Сабантуй // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Сургуте в 31 раз отпраздновали национальный праздник татар и башкир Сабантуй.

Это мероприятие при помощи администрации города подготовили Башкирский национально-культурный центр «Курай» во главе с Зульфирой Италмасовой и Национально-культурная автономия татар под предводительством Рафаиля Ульбекова.

В этом году на праздник приехала большая делегация из Татарстана, в составе которой помимо первых лиц Альметьевского муниципального района были знаменитые артисты республики.

Приветственные слова для посетителей праздника сказали председатель думы Сургута Надежда Красноярова, ио главы города Алексей Жердев, глава города Альметьевска Айрат Хайруллин, и другие.

Несмотря на дождь, на народные гулянья пришло огромное количество сургутян, которые решили не упустить возможность насладиться татарской и башкирской музыкой, танцами, национальными угощениями и поучаствовать в подготовленных спортивных мероприятиях.

Для приезжих гостей из Татарстана и первых лиц города татарские и башкирские национальные объединения приготовили блюда из своей традиционной кухни.

Для простых горожан тоже были подготовлены угощения. Конструкция в виде нефтяной вышки из огромного количества баурсаков была разобрана сургутянами за считанные минуты. Тем, кто не успел урвать кусочек, пришлось утолять голод в уже привычных палатках с шашлыками, пловом и другими блюдами.

Ни один Сабантуй не обходится без традиционных спортивных игр. Это гуляние не стало исключением — сургутяне соревновались в национальной борьбе курэш за живого барана (была представлена и детская версия, где победитель мог сфотографироваться с игрушечным животным). С удовольствием пилили бревна, кололи дрова, носили воду в коромыслах, проверяли силу в поднятии бревна, гири и армрестлинге, разбивали горшки и состязались в командных "Играх батыров".