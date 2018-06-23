​«Дело в шляпе»: выиграйте ценные призы от off-price-магазина Familia!

Не выходите из дома без стильных солнечных очков? Знаете, как повязать шейный платок сотней разных способов? Фантастически сочетаете обувь и сумки? Философия любого образа кроется в деталях – и вы это точно знаете? Покажите, что виртуозно освоили искусство подбора аксессуаров, и получите шанс выиграть один из трех подарочных сертификатов на покупки в магазине брендовых товаров Familia!

Чтобы принять участие в конкурсе, отправьте свое фото с аксессуарами на электронную почту post@siapress.ruдо 13 июля. Обязательно укажите тему письма - «На конкурс». Каждый участник может прислать только одну конкурсную работу. Редакция СИА-пресс выберет три лучших образа, авторы которых получат сертификаты на 2 500, 2 000 и 1 500 рублей. В Familiaпредставлены одежда, обувь, аксессуары, товары для дома более чем 4000 мировых и российских брендов с выгодой до 85%, и вместе с сертификатами победители получат возможность создать новый модный образ как на каждый день, так для особого случая или занятий спортом.

Сочетайте, фотографируйте и побеждайте!